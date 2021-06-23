Что случилось с Ларисой Долиной: родная дочь молчит о болезни певицы, а бывший муж открещивается

Лариса Долина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поклонники Ларисы Долиной в панике. В окружении звезды пошли слухи о болезни. Любимица миллионов уже неделю не появляется на публике и пропустила госэкзамен в вузе, где преподает.

Слухи о тяжелой болезни Ларисы Долиной обрастают новыми подробностями. Началось все с того, что сплетники в соцсетях сообщили о недуге певицы. Она якобы подхватила коронавирус и плохо переносит болезнь.

Мол, Лариса Александровна даже не смогла принимать госэкзамен у студентов своего курса в Московском государственном институте культуры. При этом перед экзаменом она лично написала большой пост в блоге. Рассказала о гордости за своих подопечных, двое из которых идут на золотую медаль, и пожелала всем ни пуха ни пера. После этой публикаций в соцсети Долина пропала.

Масла в огонь подлило отсутствие каких-либо публикаций и на странице ее дочери Лины. А ведь до этого момента не было и дня, чтобы единственная дочь знаменитости не рассказывала о своей маме. Но вот уже четыре дня наследница молчит.

Светские хроникеры попытались выяснить, что случилось с 65-летней исполнительницей, бросившись к бывшему мужу артистки. Однако Илья Спицын давать комментарий не пожелал.

Он жестко открестился от бестактных вопросов о здоровье певицы. Как отметил Спицын в беседе с ФАН, знать об этом никому не стоит. При этом продюсер не стал отрицать, что его экс-супруга заболела. Он предложил тем, кто обсуждает состояние здоровья вокалистки и пытается выведать подробности, заняться полезными делами.