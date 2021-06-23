Из-за аномальной жары в Москве заканчиваются вентиляторы в магазинах

Чаще всего москвичи приобретают напольные вентиляторы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Есть у журналистов традиция: каждый жаркий сезон писать о продажах вентиляторов и кондиционеров в Москве. При нынешних аномальных температурах корреспондент kp.ru задался вопросом, есть ли спрос на климатическую технику. Кажется, за столько лет уже все жители столицы должны были купить вентиляторы.

ЧТО В МАГАЗИНАХ

Сначала отправился в ближайший ТРК. У меня это «Тройка» на границе Сокольников и Красносельского районов. Захожу в «Ашан», известный богатым ассортиментом бюджетной техники. Обошел все ряды: телевизоры, клавиатуры, чайники — всего навалом. Вентилятора — ни одного.

Мимо прошагал продавец с порванной коробкой, из которой торчал настольный вентилятор.

— Продается?

— Его только что купили, несмотря на нетоварный вид. Больше в наличии ничего нет, — ответил сотрудник.

Отправляюсь в «Леруа Мерлен». Но и тут отдел с вентиляторами подвергся «разорению» покупателями. В наличии одна модель на ножке, две настольных и одна напольная, но очень большая — для офисов.

Следом «МВидео». Там вентиляторов осталось три штуки: одна за 9000 и две за 12 000 рублей.

— Дешевле есть что-нибудь, не посмотрите по базе?

— Из напольных в наличии остался один экземпляр за 3790 рублей в Солнечногорске. В остальных отделах по Москве от 5000 рублей, — подсказали консультанты.

Резюмируя визит в ТРК: запас вентиляторов на исходе. В рознице остались не самые популярные или дорогие модели. Похоже, традиция скупать вентиляторы каждое лето все еще среди москвичей.

ВЕНТИЛЯТОРЫ СКУПАЮТ ИЗ-ЗА ПЕРЕВОДА НА УДАЛЕНКУ

— Средний чек покупки вентилятора в Москве с 1 по 20 июня составил 1790 рублей. Это на 13% выше, чем в прошлом году. Объем продаж вырос на 70% если сравнивать этот месяц с июнем прошлого года. Чаще всего приобретают напольные вентиляторы, с тремя режимами охлаждения, а также небольшие настольные устройства с двумя режимами работы. Массовый интерес к вентиляторам фиксируется в последние две недели, когда наряду с солнечной погодой, введены повышенные противоэпидемиологические требования, а офисные сотрудники вновь массово ушли на удаленный режим работы, — сообщили kp.ru в аналитическом ресурсе «Чек Индекс».

Свои рекорды в статистиках маркетплейсов. Например, на Wildberries за прошлую неделю продажи кондиционеров выросли почти в десять раз. За устройство покупатели отдают в среднем 18 000 рублей.

У Ozon спрос на вентиляторы за последние две недели вырос на 51%, если сравнить с началом июня, когда было не так жарко. В это же время продажи кондиционеров выросли почти в шесть раз, если сравнивать с июнем 2020-го.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Москвичи не только покупают, но и арендуют вентиляторы. Их тоже не осталось

В онлайн-сервисе аренды вещей Next2U «Комсомольской правде» сообщили, что за последнюю неделю спрос на прокат вентиляторов в Москве вырос в три раза по сравнению с предыдущей неделей. По аренде кондиционеров сравнивая неделю с 7 по 14 июня и с 14 по 20 июня, рост в пять раз – с 200 запросов до 1 016.

— Переносная техника для охлаждения помещений – не самая популярная категория именно для аренды, такие вещи принято приобретать в собственность. Аренда уместна только в очень редких случаях. Например, приехал в командировку и не повезло попасть в жилье без кондиционера и в самую жару. В любом случае, этого человека нам придется разочаровать: сегодня все кондиционеры и вентиляторы, которые экспонировались у нас, находятся в аренде. Учитывая возросший спрос – возможно, для кого-то это шанс помочь людям и сдать в аренду охлаждающую технику, которая возможно простаивает, — рассказала сооснователь Next2U Екатерина Крайванова.

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