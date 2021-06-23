Жара в Москве в июне-2021 идет на рекорд: Какими были самые знойные дни за всю историю

В столичном регионе погода сулит 35-градусную жару и второй температурный рекорд подряд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Москвы уже пятый день страдают от невыносимой жары. В июне 2021 в столице приближается к +35 градусам, в ближайшее время в городе может быть побит температурный рекорд 1901 года, когда в июне было 34,7 градусов.

KP.ru вместе с ведущим специалистом центра "Фобос" Михаилом Леусом составили топ-5 жарких дней в Москве.

- Это самые жаркие дни за всю историю наблюдения за погодой в Москве, - говорит ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Топ-5 жарких дней в Москве:

1. Самый жаркий день в Москве - 29 июля 2010 года - 38,2 градуса.

2. 26 и 28 июля 2010 года - 37,5 градусов.

3. 6 августа 2010 года - 37,3 градусов.

4. 4 августа 2010 года - 37,2 градуса.

5. 21 июня 1901 года - 34,7 градусов.

В столичном регионе погода сулит 35-градусную жару и второй температурный рекорд подряд. Синоптики говорят, что рекорд державшийся с 1948 года рухнет - тогда метеорологи зафиксировали +33,6 градусов. Погода в Москве может установить температурный максимум всего июня - в 1901 году было 34,7 градусов.

- Четверг и пятницу в Москве еще будут жаркими - в столице ожидается +34 и +36 градусов соответственно. В субботу ожидается от +33 до +35 градусов, в воскресенье от +32 до +34 градусов. Снижение температуры ожидается только в понедельник от +31 до +33 градусов, а вероятность дождей с грозами только во вторник - тогда же будет похолодание от +26 до +28 градусов, что тоже считается на 5-6 градусов выше климатической нормы для июня, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

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