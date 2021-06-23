Ольгу Бузову скрыли от Давы на красной дорожке "Жары": "Открываю другой мир!"

Ольга Бузова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 23 июня начинается фестиваль «Жара», который проходит в подмосковном «Крокус Сити Холл». Главной интригой вечера был вопрос: как разведут на красной дорожке двух бывших - суперзвезду нынешнего шоу-бизнеса Ольгу Бузову и ее экс-жениха, которого тоже пригласили спеть на музыкальном фестивале. Организаторы решили этот вопрос кардинально - на открытии «Жары» Давида Манукяна не будет, он выступит в другой день фестиваля. А вот Ольга Бузова в числе приглашённых вип-звёзд на открытии: певица споёт свои «Розовые очки», а на сцене с ней станцует балет «Тодес».

Бузова вышла на красную дорожку первой - заезду уважили и включили в этот момент ее хит «Мало половин». Ольга пребывала в хорошем настроении и сказала: «Открываю другой мир. Утро начала со спорта, с бокса, потом правильное питание. Предстоит много работы!» Ольга скоро улетает на съемки нового телешоу, которое будет вести на ТНТ. Поэтому и новый имидж - Бузова блондинка. На фестивале она продемонстрировала шикарные длиннющие наращенные волосы - сделаны безукоризненно: почти как свои.

Бузова вышла на красную дорожку первой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Со стилистом Анваром Очиловым мы рассмотрели платье Бузовой. Стилист рассказывает: «Ольга стала одеваться шикарно. Детали продуманы - золотые массивные украшения созданы как раз для таких вечерних нарядных и главное красных платьев. Модный крой - накидка, воланы, креативные рукава. Очень достойный образ - так не стыдно не только на «Жару», но и на «Оскар» сходить».

Ольга Бузова на красной дорожке фестиваля "Жара". Фото: Иван МАКЕЕВ

Бузова в этот раз соблюдала социальную дистанцию, ее директор не снимал маску. Ольга первой пробежала по дорожке и ушла в гримерку. И правда новая жизнь у звёзды - без тысячи фото на дорожке и рассказов о прошлом. А все потому, что как сказали сегодня знающие люди - у Ольги не только новая шикарная работа, но и мужчина такой же. Выходит, что не зря Бузова бросила одновременно и «Дом-2», и Даву.

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