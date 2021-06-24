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Звезды24 июня 2021 14:15

Проблемы с психикой Михаила Ефремова - правда или ложь? Публикуем официальные документы

Адвокаты актера зачем-то опровергают сведения, которые черным по белому написаны в их кассационной жалобе
Елена ПЕТРОВА
Комментарии (34)Комментарии (34)(34)
Так есть ли у Ефремова проблемы с психикой или нет?

Так есть ли у Ефремова проблемы с психикой или нет?

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новость о том, что Михаил Ефремов просит суд о милосердии, ссылаясь на психическое расстройство и алкогольную зависимость, не только вызвала бурную реакцию среди обывателей, следивших за громким процессом, но и возмутила адвокатов артиста. Мол, это все выдумки от первого до последнего слова, которые не имеют никакого отношения к настоящему документу кассационной жалобы. Якобы в новом, уже третьем судебном процессе защита вовсе не собирается просить о смягчении срока на основании неприглядных болячек.

- Информация об алкоголизме и психическом расстройстве - наглое вранье! - заявил журналистам защитник артиста Петр Хархорин. - Распространение подобных сведений - это раскачивание лодки перед кассационным заседанием. С Михаилом все в порядке!

Так есть ли у Ефремова проблемы с психикой или нет? И разве зависимость от спиртного - это повод скостить срок? Чтобы разобраться, как все обстоит на самом деле, сайт kp.ru заглянул в официальную бумагу, оказавшуюся в распоряжении редакции. Кассационная жалоба за подписью защитников Петра Хархорина и Романа Филиппова, а также самого Михаила Олеговича, поступила в судебную коллегию по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции 21 мая. На девяти листах адвокаты и осужденный подробно разбирают существенные нарушения закона, которые были допущены при вынесении приговора сначала Пресненским районным судом, а затем и Мосгорсудом. И как видно из пункта 1.3, защита указывает на проблемы со здоровьем своего знаменитого доверителя, которые должны быть расценены как смягчающие факторы.

Та самая кассационная жалоба от адвокатов Ефремова, где написано о проблемах с психикой.

Та самая кассационная жалоба от адвокатов Ефремова, где написано о проблемах с психикой.

- Слабое состояние здоровья Ефремова в совокупности с выявленным у него органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями и синдром зависимости от алкоголя также остались без реальной оценки, - пишут авторы. - Между тем, по смыслу закона, лица, имеющие психические аномалии, не могут в области уголовной ответственности в полной мере приравниваться к психически здоровым. Таким образом, и это важнейшее смягчающее обстоятельство должным образом не учтено при решении вопроса о наказании.

Далее, в следующем пункте адвокаты, перечисляя многочисленных иждивенцев Михаила Ефремова, указывают среди прочих и Софью Кругликову - "безработную в силу многодетности супругу". И как уже писала "КП", в своей кассационной жалобе Хархорин и Филиппов ссылаются на вопрос, который так и не был до конца исследован: был ли Сергей Захаров пристегнут в момент ДТП? Переоценить значение этого факта вряд ли возможно, ведь отсутствие ремня могло привести к летальному исходу... Любопытно, что об этом моменте еще полгода назад говорил в своем проекте кассационной жалобы защитник Андрей Алешкин, который тогда представлял интересы артиста - таким образом, документы адвокатов-оппонентов, воевавших за право защищать Ефремова, частично пересекаются...

Аргументы кассационной жалобы частично копируют доводы адвоката Алешкина, которые он представил еще полгода назад.

Аргументы кассационной жалобы частично копируют доводы адвоката Алешкина, которые он представил еще полгода назад.

Когда начнется слушание дела в кассационной инстанции, пока неизвестно: дата первого заседания еще не назначена. Кстати, самому заключенному на процессе присутствовать необязательно, так что "московских каникул" у Михаила Олеговича, скорее всего, не будет.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

- Мне сложно сказать, что в этой жалобе использовано, поскольку сам документ я не видел. Я не сторона дела, и мне ее никто не пришлет. Но ранее я говорил, что не буду против, если что-то будет использовано из моих наработок, лишь бы это пошло на пользу Михаилу Ефремову. Обид у меня нет, и я желаю ему скорейшего освобождения, - рассказал kp.ru Андрей Алешкин.

Михаил Ефремов на двух листах подробно изложил свои аргументы и попросил о милосердии.

Михаил Ефремов на двух листах подробно изложил свои аргументы и попросил о милосердии.

Михаил Ефремов на двух листах подробно изложил свои аргументы и попросил о милосердии.

Михаил Ефремов на двух листах подробно изложил свои аргументы и попросил о милосердии.

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