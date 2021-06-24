Проблемы с психикой Михаила Ефремова - правда или ложь? Публикуем официальные документы

Так есть ли у Ефремова проблемы с психикой или нет? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новость о том, что Михаил Ефремов просит суд о милосердии, ссылаясь на психическое расстройство и алкогольную зависимость, не только вызвала бурную реакцию среди обывателей, следивших за громким процессом, но и возмутила адвокатов артиста. Мол, это все выдумки от первого до последнего слова, которые не имеют никакого отношения к настоящему документу кассационной жалобы. Якобы в новом, уже третьем судебном процессе защита вовсе не собирается просить о смягчении срока на основании неприглядных болячек.

- Информация об алкоголизме и психическом расстройстве - наглое вранье! - заявил журналистам защитник артиста Петр Хархорин. - Распространение подобных сведений - это раскачивание лодки перед кассационным заседанием. С Михаилом все в порядке!

Так есть ли у Ефремова проблемы с психикой или нет? И разве зависимость от спиртного - это повод скостить срок? Чтобы разобраться, как все обстоит на самом деле, сайт kp.ru заглянул в официальную бумагу, оказавшуюся в распоряжении редакции. Кассационная жалоба за подписью защитников Петра Хархорина и Романа Филиппова, а также самого Михаила Олеговича, поступила в судебную коллегию по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции 21 мая. На девяти листах адвокаты и осужденный подробно разбирают существенные нарушения закона, которые были допущены при вынесении приговора сначала Пресненским районным судом, а затем и Мосгорсудом. И как видно из пункта 1.3, защита указывает на проблемы со здоровьем своего знаменитого доверителя, которые должны быть расценены как смягчающие факторы.

Та самая кассационная жалоба от адвокатов Ефремова, где написано о проблемах с психикой.

- Слабое состояние здоровья Ефремова в совокупности с выявленным у него органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями и синдром зависимости от алкоголя также остались без реальной оценки, - пишут авторы. - Между тем, по смыслу закона, лица, имеющие психические аномалии, не могут в области уголовной ответственности в полной мере приравниваться к психически здоровым. Таким образом, и это важнейшее смягчающее обстоятельство должным образом не учтено при решении вопроса о наказании.

Далее, в следующем пункте адвокаты, перечисляя многочисленных иждивенцев Михаила Ефремова, указывают среди прочих и Софью Кругликову - "безработную в силу многодетности супругу". И как уже писала "КП", в своей кассационной жалобе Хархорин и Филиппов ссылаются на вопрос, который так и не был до конца исследован: был ли Сергей Захаров пристегнут в момент ДТП? Переоценить значение этого факта вряд ли возможно, ведь отсутствие ремня могло привести к летальному исходу... Любопытно, что об этом моменте еще полгода назад говорил в своем проекте кассационной жалобы защитник Андрей Алешкин, который тогда представлял интересы артиста - таким образом, документы адвокатов-оппонентов, воевавших за право защищать Ефремова, частично пересекаются...

Аргументы кассационной жалобы частично копируют доводы адвоката Алешкина, которые он представил еще полгода назад.

Когда начнется слушание дела в кассационной инстанции, пока неизвестно: дата первого заседания еще не назначена. Кстати, самому заключенному на процессе присутствовать необязательно, так что "московских каникул" у Михаила Олеговича, скорее всего, не будет.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

- Мне сложно сказать, что в этой жалобе использовано, поскольку сам документ я не видел. Я не сторона дела, и мне ее никто не пришлет. Но ранее я говорил, что не буду против, если что-то будет использовано из моих наработок, лишь бы это пошло на пользу Михаилу Ефремову. Обид у меня нет, и я желаю ему скорейшего освобождения, - рассказал kp.ru Андрей Алешкин.

Михаил Ефремов на двух листах подробно изложил свои аргументы и попросил о милосердии.

Михаил Ефремов на двух листах подробно изложил свои аргументы и попросил о милосердии.

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