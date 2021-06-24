После прививки от коронавируса я пережила три дня ада. Но ни минуты не жалею, что сделала ее

Сейчас на прививочные пункты, где раньше было перекати-поле, ринулись все остальные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вопрос «ставить - не ставить» для меня не стоял никогда, в моем анамнезе не было антипрививочных настроений, несмотря на то что немало людей, в том числе и светила медицины, крутили пальцем у виска. В феврале перед первой прививкой я была на приеме у известного дерматолога, профессора с огромным опытом. Разумеется, оказавшись перед человеком в белом халате, не удержалась от насущного вопроса.

- Нет, знаете, я как-нибудь потом… Вот пускай сейчас все себе колют, а мы, остальные, посмотрим, что с ними будет, - ответил доктор.

Но меня пугало другое - репортажи коллег из ковидных госпиталей по всей стране, измученные люди, утыканные трубками, падающие от бессилия врачи. Пугала моя личная медицинская невезучесть - я знала, слови я заразу, болеть буду зрелищно и долго, без всяких легких форм. А еще пугали толпы идиотов, которые радостно стягивают маску, пройдя турникет в метро или охранника торгового центра.

- Где результат моего ПЦР-теста? Мне надо знать, есть ли у меня коронавирус, я недавно вернулась из-за границы! – это при мне в одной из клиник Москвы кричала, растолкав очередь, гламурная девица, стянув поглубже на подбородок тряпочку в стразах, служащую маской. Она не звонила, не проверяла свою почту, решила для верности прийти сразу на стойку регистратуры.

Замерев на пару секунд, очередь сделала несколько шагов назад. И лично на мое решение во многом повлияли вот такие персонажи - активные безмасочники из группы риска и любители чихнуть на весь вагон электрички.

Все мои знакомые, сделавшие прививку, говорили о небольшом жаре в течение первого дня, но мы помним - я не из везучего десятка. Первый компонент прививки вывел меня из строя на трое суток. Туча побочки начала медленно надвигаться часа через три после укола. К вечеру температура поднялась до 38,5, голову от уха до уха сковало свинцовое кольцо боли, а тело словно разваливалось на части. Тогда же Госуслуги прислали мне ссылку на дневник самонаблюдений, в котором я исправно каждый день выставляла кучу галочек.

Головная боль, температура, затрудненность дыхания, учащенное сердцебиение, боль в месте укола – в общей сложности на протяжении трех суток я отмечала 16 последствий, которые ощущала наиболее полно. Температура почти не сбивалась – бросало то в страшный жар, то в лютый холод.

Так продолжалось ровно три дня, а потом прошло, резко и безвозвратно. Все это время я по второму кругу опрашивала всех привитых знакомых - ну и где этот «легкий жар»? Лично расспросив не менее пятидесяти привитых людей, я не встретила ни одного, по кому «Спутник» прошелся бы так же жестко, как по мне. Так бывает, но все это не идет ни в какое сравнение, когда сталкиваешься с вирусом в первозданном виде лицом к лицу. Распластавшись на кровати, я думала лишь об одном - если бы я заболела, было бы в десять раз хуже.

Перед второй дозой вакцины я растерзала врача вопросами, что со мной будет теперь.

- Такая реакция говорит о хорошем иммунном ответе, значит антител выработается много, - ответила она.

Второй компонент я переварила совершенно спокойно. И врач не соврала – антител выработалось действительно много. А когда наступит время ревакцинации, несмотря на свой личный опыт, я приду и сделаю прививку снова.

Сейчас на прививочные пункты, где раньше было перекати-поле, ринулись все остальные. Вы хотели посмотреть на нас? Смотрите - мы живы, мы здоровы, у нас не выросли рога. А в больницах, пока коллективный разум напитывался антипрививочными байками и пребывал в раздумьях, снова куча людей. Снова введены запреты, ограничения, снова страдает бизнес, снова замирает привычная жизнь. Вакцинация тех, кому она не противопоказана - дело добровольное? Хорошо, тогда привыкайте к такой жизни: с раздельными зонами, перчатками, масками и закрытыми дверями, и не кричите, почему нам дозволено больше вашего.

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