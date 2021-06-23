Вакцинируйтесь - иначе ковидное безумие не закончится никогда

Медсестра готовит укол в кабинете пункта вакцинации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

То, что русские люди предпочитают умирать, тяжело болеть, но не ставить прививку, - для меня удивительная история за гранью абсурда. Причин у этого много - от общей, извините, дремучести, подстегиваемой фейк-новостями о чипировании и прочей ерунде, до полного, продиктованного Историей неверия в любую госпропаганду: раз о чем-то голосят из каждого утюга, значит все нужно делать ровно наоборот. С последним я, допустим, согласен, но принцип отморозки ушей назло маме все равно считаю крайне неконструктивным.

Я привился в декабре, буквально на следующий день после того, как было объявлено, что это стало возможным для журналистов. А до этого активно пытался поставить себе прививку, пользуясь всеми имеющимися знакомствами и контактами. Определенные колебания, разумеется, были, но наведенные справки относительно безопасности новой российской вакцины их быстро развеяли.

Жизнеутверждающие примеры были перед глазами: дедушка моей подруги, знаменитый ученый, работающий в институте Гамалеи, находясь в очень почтенном возрасте, сделал прививку задолго до того, как это стало мейнстримом, и, как вы понимаете, ни разу об этом не пожалел. Мои другие знакомые «с возможностями» вакцинировались еще весной прошлого года, как и мэр Собянин, и все у них отлично, лучше, чем у остальных. С повлиявшими на мою решимость знакомыми мы регулярно обмениваемся информацией по поводу наличия антител. У меня их сейчас в три раза больше нормы, и я в этом году надеюсь добраться до Каннского фестиваля. У одного из ведущих российских кинопродюсеров их больше нормы в 18 раз (по другой системе измерения), и он тоже на это сильно рассчитывает.

У каждого свое кино и свои планы. Очень жаль, если они не осуществятся из-за того, что наши соотечественники не желают думать - прежде всего о себе. И вот результат: в то время, как в Нью-Йорке дают салют в честь 70-процентного вакцинирования, а в еще недавно закрытой Франции собираются с прежней помпой проводить Каннский фестиваль, Россия погружается в очередную мрачную ковидную волну. Последние известия: Франция только что нашу страну перевела из «оранжевого пояса» в самый опасный, «красный». Пожалуйста, вакцинируйтесь, иначе безумие, в котором все мы живем уже полтора года, не закончится никогда!

ЕЩЕ МНЕНИЯ

Почему вы не правы, если не хотите прививаться от covid-19

Культивируя в себе пещерные страхи, люди отказываются задействовать логику и здравый смысл. И это уже не смешно (подробности)

«Слишком белый» пиар российской вакцины

Вот если бы прививки были платными и в дефиците... (подробности)