Профессор-инфекционист назвал самое опасное место для заражения коронавирусом на сегодня

Мы знаем, что чаще всего люди заражаются дома, друг от друга. А вот занести инфекцию в семью проще всего из общественного транспорта, если вы пренебрегаете средствами барьерной защиты Фото: Мария ЛЕНЦ

- Откровенно говоря, справляемся с эпидемией ковида мы сегодня не очень успешно, - считает известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, бывший главный государственный санитарный врач Москвы, профессор Николай Малышев. - Вакцинация у нас страшно опаздывает, отстает от происходящих событий - повышения заболеваемости. К сожалению, приходится это констатировать, - отметил эксперт на пресс-конференции, посвященной оценке текущей ситуации в России.

Кто отвечает за вакцинацию? В первую очередь - каждый человек сам, дело касается его здоровья и здоровья окружающих, подчеркнул инфекционист.

- Вроде бы власти сделали все, чтобы произвести нужное количество вакцин, организовать пункты вакцинации, которых сейчас очень много. В последние дни ситуация (резкий скачок заражений и введение обязательной вакцинации для определенных групп граждан. - Ред.) оказывает определенное давление на тех, кто не привился. Мы видим, что количество желающих вакцинироваться значительно возросло, в некоторых регионах в 10 раз.

С одной стороны, это дает повод для оптимизма, отмечает врач: «Если такое количество будет и в последующие дни, то скоро мы еще два миллиона привитых наберем». С другой стороны, за прошедшие с начала массовой прививочной кампании 6 месяцев в России относительно небольшое количество вакцинированных, по последним данным - около 11% населения. «Этого, конечно, не достаточно (для остановки эпидемии. - Ред.). Вспомните, 3-4 месяца назад у нас в стране еще рассчитывали, что 60%-ная иммунная прослойка будет к 1 июля. Увы, от этих цифр мы еще очень далеки».

Пока до коллективного иммунитета мы не дожили, важно соблюдать меры индивидуальной защиты от COVID-19, пояснил врач-инфекционист. Доктор Малышев рассказал, где сейчас выше всего шансы подхватить коронавирус:

- Мы знаем, что чаще всего люди заражаются дома, друг от друга. А вот занести инфекцию в семью проще всего из общественного транспорта, если вы пренебрегаете средствами барьерной защиты (маски, респираторы. - Ред.) У многих маски болтаются на шее или натянуты на подбородок. При этом народ стоит нос к носу, особенно на входах в метро, в наземном транспорте. Безусловно, так происходит постоянный обмен вирусом.

Поскольку Москва самый густонаселенный город, она стоит на первом месте по заболеваемости, отметил Малышев. На втором и третьем Московская область и Санкт-Петербург.

- Сейчас власти стараются как можно больше обезопасить население. Введение бесковидных зон в общепите в какой-то степени поддержит работу кафе и ресторанов. Иначе пришлось вводить бы локдаун, сказал эксперт.

ЦИФРЫ

- 16 274 010 человек (11,13% населения) полностью привито от коронавируса в России (первым и вторым компонентами вакцины) по данным на 24 июня.

- 20 657 448 человек (14,13% от населения) сделали первую прививку от коронавируса.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Что будет, если заболел между прививками от коронавируса: отвечает иммунолог

Как может протекать болезнь у частично вакцинированных и как себя вести если заболел между прививками от коронавируса, kp.ru рассказал кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробности)