Кремль назвал инцидент с британским эсминцем сознательной провокацией Фото: REUTERS

Кремль считает инцидент с эсминцем Defender ВМС Великобритании в Черном море сознательной и подготовленной провокацией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва сожалеет о случившемся и расценивает действия экипажа эсминца недопустимыми и несоответствующими международному праву. Российские военные будут занимать жесткую позицию, если подобные провокации повторятся, подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Ранее в МИД РФ осудили действия Лондона в ситуации с британским эсминцем Defender.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 23 июня, британский эсминец Defender пересек российскую границу у мыса Фиолент, после чего он был предупреждён о применении оружия, однако не отреагировал, и были сделаны предупредительные выстрелы. При этом в Министерство обороны Великобритании и посольство королевства в Москве опровергли данные о предупредительных выстрелах по своему кораблю. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва квалифицирует этот инцидент как грубую провокацию со стороны Великобритании.