Певица МакSим седьмой день лежит в коме: прикованной к постели звезде не становится лучше

Помощница рассказала, что на самом деле происходит с 38-летней артисткой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певицу МакSим до сих пор не вывели из комы. Уже неделю 38-летняя артистка прикована к постели. В реанимацию она попала 15 июня после концерта в Казани. Улучшений в ее состоянии нет.

"МакSим по-прежнему находится в медикаментозном сне. У нее состояние стабильное. Но о прогнозах вывода с ИВЛ пока рано говорить, потому что для этого должны быть улучшения. Показатели должны быть лучше", - сообщила помощница певицы МакSим.

Во избежание кислородного голодания звезду не отключают от аппаратов. "Так как именно эта тактика лучше всего подходит для лечения вокалистки", - цитирует Яну Богушевскую 5-tv.ru.

Судьба певицы сейчас волнует очень многих. Так, нумеролог Элена Гамаюн рассказала, что показал цифровой анализ будущего знаменитости. "У нее сильно упал иммунитет, произошло большое переутомление, на этом фоне она оказалась в больнице. По матрице судьбы у певицы на сердечном центре стоит колесо фортуны", - цитирует ведунью ФАН.

По ее словам, "колесо фортуны» не дает однозначного видения будущего. Здесь все зависит от личной удачи певицы. "Есть прерывание карьеры из-за болезни. В секторе денег это отражено", - добавила Гамаюн.

Также она указала на то, что этой ситуации можно было бы избежать, если бы артистка бережнее относилась к себе. "В ней заложено много энергии, яркости, звездности, таланта. Если уж человек с такой цифрой заболел, то, скорее всего, она уже очень много энергии израсходовала, перетрудилась, может быть, на этом сказались какие-либо стрессы. Мы желаем певице здоровья и верим, что все обойдется»", - резюмировала Элена.

В свою очередь, анестезиолог-реаниматолог Александр Патрикеев в интервью kp.ru сообщил: чем дольше пациент проведет в медикаментозном сне, тем хуже могут быть последствия. "Не ИВЛ убивает человека, а болезнь. ИВЛ лишь характеризует тяжелое состояние больного. В целом, если человек в состоянии медикаментозного сна провел 4-5 суток, это не самый тяжелый случай. Пациент просыпается, когда врачи прекращают подачу «усыпляющего» препарата и постепенно, за несколько часов, приходит в себя. Сам по себе медикаментозный сон серьезных негативных последствий не несет, но, безусловно, все очень индивидуально и зависит от состояния здоровья конкретного пациента", - поведал специалист.