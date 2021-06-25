Ксения Бородина подала на развод со вторым мужем Курбаном Омаровым

Ксения Бородина подала на развод со вторым мужем. С Курбаном Омаровым она прожила шесть лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ксения Бородина подала на развод со вторым мужем. С Курбаном Омаровым она прожила шесть лет. У них подрастает дочь Теона.

Ксения Бородина на днях официально подала документы на расторжение брака с Курбаном Омаровым, пишет Super. Слухи об их расставании ходили давно, однако оба супруга их не подтверждали. И вот теперь случилось то, о чем шептались сплетники.

Ни Бородина, ни Курбан свой разрыв не комментируют. Буквально несколько часов назад звезда "Дома-2" вышла в свет без мужа и спела о несчастной любви. Она в гордом одиночестве появилась на красной дорожке премии "Жара". После посещения мероприятия знаменитость отправилась в караоке. Там Бородина исполнила один из хитов Любови Успенской "К единственному нежному".

Ранее подруга Ксении сообщила о проблемах, из-за которых телеведущая могла расстаться со своим мужем. "Придурок с большими комплексами, который не умеет получать удовольствие от жизни и от женщины. Командует, пыхтит! Такие мужчины интересны только в начале. Как правило, они красиво ухаживают и добиваются, но что делать потом с этим начальством дома, когда ты и сама отличный босс?! Простить, понять… Ну и радоваться жизни!" - заявила женщина.

На фестивале «Жара» Ксения Бородина отдыхала в компании друзей, среди которых была Инна Жиркова с мужем футболистом сборной России Юрием Жирковым Фото: Иван МАКЕЕВ

В середине июня 2021 года Бородина объяснила неудачи в своей личной жизни обидой на уже умершего отца Кима Амоева. "Я всегда мечтала о таком отце, который переживает, заботится и любит безгранично. Для девочки отец - самый важный человек в жизни. Это ее первый образ мужчины, на основе которого она в будущем будет выбирать себе мужа. Поэтому обида на отца может влиять на жизнь уже взрослой девушки и вносить в нее свои коррективы. Когда я похоронила папу, я была уверена, что все обиды у меня прошли, но это не так…Той маленькой девочке внутри меня еще очень долго было больно… Психологическая травма, нанесенная поведением папы, заставит девушку бояться одиночества и она будет готова быть с кем-либо, лишь бы не одной…", - признавалась телеведущая.

Напомним, в июле 2015 года беременная Ксения Бородина вышла замуж за дагестанца Курбана Омарова. У них была шикарная свадьба с гигантским тортом. В декабре 2015 года Ксения родила дочку Теону. В 2016 году стало известно об измене Курбана. Ходили слухи, что он изменил жене с красавицей Настасьей Самбурской. Но спустя какое-то время супруги помирились.