"Грандиозный провал": богачка Ксения Бородина оправдалась за хамские слова о зарплатах россиян в 20 тысяч

Телеведущая была вынуждена записать видео Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российских звезд шоу-бизнеса, похоже, ничему не учат ошибки коллег. Не успел стихнуть пожар, разгоревшийся после скандальных слова Регины Тодоренко "Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?", как Ксения Бородина угодила в ту же лужу. Правда, ее высказывания не касались модной нынче темы домашнего насилия. Звезда "Дома 2" наступила на больную финансовую мозоль обывателя. Да так, что соцсети полыхают вторые сутки, а телефон телеведущей не смолкает ни на секунду.

Ксения Бородина не раз становилась объектом критики хейтеров. Ее постоянно критикуют пользователи соцсетей за то, что она выставляет напоказ свои богатства. Знаменитость активно ведет блог, где делится с поклонниками кадрами роскошной жизни. Телеведущая демонстрирует сумки люксовых брендов за сотни тысяч рублей, дорогущую обувь, ездит на внедорожнике по цене квартиры, живет в особняке на Новорижском шоссе за десятки миллионов рублей, ест черную икру и отдыхает несколько раз в год в фешенебельных отелях.

Звезда не скрывает - на все эти блага она заработала сама. Ей некого и нечего стесняться.

Также завистникам не дает покоя ее семейное счастье. Они уверены, что идиллия звезды с супругом Курбаном Омаровым - фикция. Однако чаще всего публику выводят из себя высказывания ведущей "Дома-2". На этот раз она взбесила фолловеров словами о зарплатах в 20 тысяч.

Одна из подписчиц упрекнула звезду "Дома 2". Бородина молчать не стала и решила пристыдить обидчицу. "Я сидела со своим мужем в ресторане, мне написала одна баба, что я тварь, зажралась, а у нее зарплата в 20 тысяч", - заявила знаменитость.

После этого Ксения, по ее словам, выставила скрин сообщения у себя в сторис. На эту публикацию незамедлительно посыпались отклики возмущенных фолловеров. А позже теледива опубликовала гневный пост - ответ всем своим хейтерам в блоге.

Знаменитость заверила, что много работает. И призналась, что еще в детстве поставила себе цели, а теперь идет к ним. "Есть выражение, все что происходит в нашей жизни - мы допускаем. Если у вас зарплата в 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать. Так я вас не просила так жить!", - написала Бородина.

После этих слов разразился грандиозный скандал. Фолловеры оставляют в блоге знаменитости сотни сообщений, сравнивая хамский выпад Ксении про 20 тысяч с недавними высказываниями Регины Тодоренко о домашнем насилии.

"Слов нет, зажравшиеся звезды живут как будто не в этом мире. То одна скажет - «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?». Теперь эта говорит «что вы сделали, чтобы не зарабатывать 20 тысяч рублей?». Это грандиозный провал, Ксения", "Позор", "Иногда надо немного думать, прежде чем писать такое людям, где зарплаты по десять тысяч рублей", "Что за моду взяли - хвастаетесь богатствами?", "Ты действительно считаешь, что у вас оправданные зарплаты? Вам даже текст в наушник говорят, и это достойно больших зарплат? А если человек - пожарный или медик и зарабатывает 30 тысяч, значит он плохой, ни к чему не стремится? Кто бы тогда спасал вас?", "Не каждый даже ради больших денег готов позориться, как вы", "Ксения, Вы хоть понимаете, что ваши слова про 20 тысяч - хамские"?, "Ну, расскажите это моей бабушке, которой 75 лет. Проработав всю жизнь преподавателем, она получает девять тысяч рублей пенсии. Оплата квартиры - 8500. Живет на 500 рублей. Ах, да. Напишите, что надо идти .... В 75 лет ... сидеть на пенсии", - гневаются россияне.

Поняв, что скандалу нет конца и края, Бордина решила оправдаться. Она записала видео, где объяснила, что не это имела в виду, и слова ее перевернули. "Я не виновата в зарплате в 20 тысяч рублей любого гражданина Российской Федерации. Я знаю, что такое 20 тысяч, я знаю, что такое меньше, чем 20 тысяч. И знаю, что такое зарабатывать. Поэтому я не обвинила людей, которые зарабатывают 20 тысяч, что они дураки. Я сказала: «Не пишите мне, если вы зарабатываете 20 тысяч. И не выливайте свой гнев на меня. Свою агрессию. Это ваш выбор", - резюмировала Бородина.

Впрочем, эти заявления вызвали еще большую волну народного гнева. Ксению продолжили упрекать в показушности и посоветовали быть скромнее.

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