Покупать сертификат о вакцинации от коронавируса бессмысленно и опасно: как накажут за подделку в Москве

Стоит помнить, что такая фальшивка в итоге может кого-то убить - один купил, потом заболел коронавирусом и заразил другого Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве сейчас возбуждено 24 уголовных дела за продажу поддельных сертификатов вакцинации от ковида. Некоторые дела ушли в суд, другие только на стадии следствия. Официально МВД рассказало о задержании четырех дельцов.

Первый попался еще в марте. Бланками он торговал с осени 2020-го. Еще троих взяли этим летом. Работали группой: одни переписывались с клиентами, другой штамповал фальшивые печати больниц в бланки. Конверт с товаром затем передавали через курьера. За работу брали 4 — 5 тысяч рублей.

Что грозит аферистам, разбирался корреспондент kp.ru.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НЕБОЛЬШОЙ ТЯЖЕСТИ

— Существует статья 327 Уголовного кодекса РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Там четко прописана ответственность. Когда продавцы таких сертификатов осуществляют свободную продажу этих документов, которые, между прочим, дают право трудоустройство на должности, где требуется прививка, могут наступить серьезные последствия, — рассказывает почетный адвокат России Евгений Харламов.

Сейчас свидетельство о прививке нужно сотрудникам общепита, ЖКХ, образования и прочей сферы услуг. Учитывая неоднозначное отношение людей к вакцинации, поисковые системы фиксируют взрывной интерес к этой услуге черного рынка.

В УК сказано, что за подделку и продажу фальшивого документы грозит до двух лет колонии. За покупку тоже придется отвечать — до одного года колонии. Есть и более мягкие варианты наказания: принудительные работы или ограничение свободы — это когда судья, например, запрещает выходить из дома по ночам.

Статья о подделке относится к категории преступлений небольшой тяжести. По таким делам судимость считается погашенной через один год после исполнения наказания. Погашенная — значит судимость снимается. А еще за преступления небольшой тяжести редко дают реальный срок.

В 2020 году по этой статье в России судили 8010 человек. В колонию отправили только 90 преступников, 314 аферистам дали условный срок. Остальным назначили штрафы или исправительные работы. Это статистика Верховного суда.

Резонный вопрос, может стоит ужесточить наказание, добавить новый подпункт в УК о торговле сертификатами вакцинации. Ведь такая подделка в итоге может кого-то убить: один купил, принес на работу, заболел и заразил другого.

— Ужесточение наказания не искореняет преступность. Важнее неотвратимость наказания. Человек должен знать, что за свое преступление он получит срок, штраф, исправительные работы, но 100% получит наказание, а не сможет решить свой вопрос коррупционным путем, — считает Евгений Харламов.

БУМАЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ В МОСКВЕ НЕ ПРИНИМАЮТ

— Раньше я был руководителем криминальной милиции РОВД Москвы. Общаюсь с бывшими коллегами. Они говорят, что идет очень серьезная работа. Думаю, скоро продажа сертификатов серьезно снизится или вовсе сойдет на нет, — поделился собеседник.

Корреспондент «КП» пытался приобрести фальшивый сертификат о вакцинации в Москве — для подготовки материала. Перевел на карту продавцу 3000 рублей. После этого аферист перестал выходить на связь. Специалисты по кибербезопасности подтверждают, что большинство предложений в интернете — лишь способ выманить деньги.

Но самое главное, что в покупке бумажных сертификатов нет смысла. Например, с 28 июня посещать рестораны Москвы и Подмосковья можно только, предъявив QR-код. Его можно получить только при условии, что запись о вакцинации есть в медицинском реестре. Чтобы отслеживать темпы вакцинации в сфере услуг, работников которой обязали вакцинироваться, также используют электронный реестр и подчеркивают, что бумажные документы не принимаются.

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