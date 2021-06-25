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В мире25 июня 2021 19:27

Немецкий политик: Продление антироссийских санкций — это кошмар, мы уже потеряли 100 млрд евро

ЕС вновь раскололся по «русскому вопросу»: одни за дружбу с Москвой, другие — против
Эдвард ЧЕСНОКОВЭдвард ЧЕСНОКОВ
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Депутат ландтага федеральной земли Гамбург от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерзен.

Депутат ландтага федеральной земли Гамбург от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерзен.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

25 июня главы стран Евросоюза собрались на саммит в Брюсселе. Главным на повестке дня оказался «русский вопрос»: продлевать ли санкции против Москвы — или, наоборот, пригласить Россию за стол переговоров?

Именно это накануне предлагали лидер ФРГ Ангела Меркель и ее французский коллега Эммануэль Макрон. Тем для совместных обсуждений немало: борьба с изменениями климата, хакерами и террористами, иранские и сирийские дела…

— Байден встретился с Путиным (16 июня в Женеве), и суверенная Европа должна уметь отстаивать свои интересы на похожих встречах, — так объяснила Меркель желание ФРГ, Франции, Австрии и ряд других старых членов ЕС пригласить российского лидера Владимира Путина на один из подобных саммитов.

Однако не получилось.

«Никаких встреч с Путиным: Меркель не сумела преодолеть сопротивления восточных европейцев», — с таким названием вышла статья в германской газете Handelsblatt (как раз тот случай, когда для ознакомления с текстом достаточно заголовка).

«Восточные европейцы» — это Польша, Румыния, Прибалтика. Несамостоятельные страны, зависящие от Вашингтона, которому продолжение конфликта в Старом свете лишь на руку: ведь чтобы «властвовать», нужно сперва «разделять» (перессорить других игроков между собой). Поэтому в итоге на саммите ЕС было принято решение продлить антироссийские санкции ещё на полгода.

Но в Европы такой подход разделяют отнюдь не все.

— Это просто ужасно! — сказала в беседе с kp.ru депутат ландтага (регионального парламента) Гамбурга Ольга Петерзен из партии АдГ. — Германия и так сильно пострадала от локдауна в ходе пандемии, и продление санкций против России нанесет лишь очередной удар по нашей экономике. По подсчетам ведущих экономистов нашей страны, финансовые потери от санкций для ФРГ перевалили за 100 миллиардов евро. Для подъёма и возобновления германо-российских отношений необходимо незамедлительное снятие всех санкций против РФ.

При этом ситуация в Европе чуть более сложная, чем разделение на «проамериканский восток» и «самостоятельный запад» — жесткую линию против России на саммите поддержали, например, и Нидерланды. Почему?

— Думаю, у каждой страны своя мотивация. Например, товарооборот между Германией и Нидерландами за последние годы повысился. На данный момент Амстердам являются одним из важнейших экономических партнёров Берлина и, мне кажется, вполне доволен сложившейся ситуацией. А полное возвращение России на европейские рынки может привести к нежелательной для кого-то конкуренции, — полагает Ольга Петерзен.

Политика: В ВЕРХАХ