Вакцина раздора: как Боня, Соловьев, Волочкова и другие звезды рубятся из-за прививок от коронавируса

Владимир Соловьев и Виктория Боня обменялись жесткими репликами из-за разных взглядов на проблему вакцинации. Фото: YouTube

Равнодушных к вакцинации больше не осталось: с тех пор, как в стране развернули прививочную кампанию, градус дискуссии резко повысился. Блогеры, артисты и инфлюенсеры всех мастей, как один, вдруг стали медэкспертами и в соцсетях рубятся так, что щепки летят!

Взять хотя бы Викторию Боню с Владимиром Соловьевым: на повестке дня - их очередной скандал. Эпатажная выпускница «Дома-2», как известно, с первых дней пандемии стала голосом самых невероятных конспирологических теорий. Помните эти нашумевшие заявления? Коронавируса не существует, симптомы болезни на самом деле - вредоносное влияние вышек 5G, а вакцину придумали, чтобы нас чипировать. Так, мол, из людей сделают биороботов, а заодно подчистят слишком уж расплодившееся население планеты: якобы прививка грозит для женщин бесплодием...

Но легкомысленная Боня, видимо, забыла, как нагнетала страсти. Посмотрев недавний эфир Соловьева, где он в фирменной саркастичной манере заявил: «Конечно, давайте не будем прививаться, а будем дружно слушать Викторию Боню, которая давно перепутала голову с попой!», светская львица разразилась гневной отповедью.

- Соловьев, блин! Ты думаешь, мы здесь все идиоты? Тебе сверху спустили задание пихать вакцину, и ты решил снова меня задеть, - сходу перешла на грубости инстадива. - Знаешь, при встрече я все-таки плюну тебе в лицо! Подойду в первом классе дубайских авиалиний, где мы обычно встречаемся, и ка-а-ак харкну! А для всех остальных повторю ещё раз: я никогда в жизни не призывала отказываться от вакцинации, разве что говорила: это личное дело каждого.

Ещё одним громким скандалом обернулось растиражированное в соцсетях выступление Егора Бероева с желтой звездой на груди. Речь актера на вручении премии «ТЭФИ - Летопись Победы», в которой он встал на защиту непривитых и сравнил вводимые ограничения с Холокостом, вызвала жесткую критику коллег. Михаил Боярский заявил, что прививки - это единственный способ избежать эпидемии, режиссёр «Бандитского Петербурга» Владимир Бортко припомнил чумные бунты, а Олег Басилашвили фактически назвал Бероева изменником родине.

Актер Егор Бероев на вручении премии «ТЭФИ - Летопись Победы» вышел на сцену с желтой шестиконечной звездой. Фото: Youtube

- Нам угрожает гибель от вируса, поэтому те, кто уклоняется от прививки, изменяют своей стране, - резко высказался Басилашвили. - Они заражают других людей, создают угрожающее чрезвычайное положение. И каждый уклонившийся от прививки вносит свою лепту в борьбу против собственного народа!

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко пошёл ещё дальше. В своей обличительной речи на Фейсбуке он обозвал нежелающих прививаться «тупыми бестолочами».

- Мы первыми в мире сделали вакцину от «короны», которая оказалась самой лучшей. А мы - нет. Мы прос*али возможность на зависть всем первыми выйти из пандемии. И «мы» я пишу исключительно из вежливости, хотя стоило бы написать «вы, непривившиеся», - отметил автор. - Вы - коронаотрицатели и вакцинофобы - придурки! Стоило бы всех вас ограничить в правах и лишить бесплатного лечения от ковида, раз его все равно нет!

Писатель Сергей Лукьяненко: "Вы - коронаотрицатели и вакцинофобы - придурки!". Фото: Иван МАКЕЕВ

Такие речи королеве шпагатов Анастасии Волочковой - как о стену горох. Балерина не собирается вакцинироваться от коронавируса - это, мол, меньшее из зол, которое ее волнует.

- Мне нужна лишь одна прививка в жизни - от злопыхателей, лицемеров, лжецов и предателей, - пафосно заявила балерина. - Каких-либо других я делать не собираюсь, потому что моя прививка в жизни - это доброта, открытость моего сердца и здоровый образ жизни, который я веду: баня, ледяная купель, занятия у балетного станка три раза в неделю. Поэтому я просто жду, когда эта вся шизофрения закончится. А тем, кто пропагандирует вакцину от ковида, я бы сделала прививки от тупизма и маразма!

Анастасия Волочкова не спешит в пункт вакцинации от ковида. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Шизофренией» Волочкова, видимо, считает и прошлогодний скандал, когда ее выгоняли из закрытого на карантин дивеевского монастыря. Балерина так хотела помолиться в святых местах, что отправилась туда из Москвы, несмотря на все запреты местных властей...

Ещё одна ярая антипрививочница - актриса Мария Шукшина, которая в своём Инстаграме развернула бурную кампанию против вакцинации. Наследница великого Шукшина с самого начала задавилась вопросами: что именно нам хотят вколоть, почему так срочно и безопасно ли это для пациентов? А закончились эти измышления тем, что Мария собрала вокруг себя команду юристов, которая теперь помогает всем «пострадавшим от принудительной вакцинации». Кроме того, жалобы от Шукшиной на решение чиновников привить работников сферы услуг поступили сразу в несколько ведомств: федеральное правительство, Роспотребнадзор, Минздрав и Генпрокуратуру. Причём, в своих заявлениях актриса бескомпромиссна: вакцинацию она именует «гибридной войной», а ее сторонников - «неофашистами».

Актриса Мария Шукшина ведет бурную "антипрививочную" кампанию. Фото: Борис КУДРЯВОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кто из звезд сделал прививку

Пока одни воюют в Инстаграмах да Фейсбуках, другие активно прививаются, никому не навязывая свою позицию, а лишь заботясь о собственном здоровье и благополучии своих близких. Так, например, Алла Пугачева и Максим Галкин тайно сделали прививку еще в начале года. Вскоре к ним присоединились Михаил Боярский и Лариса Луппиан, а также их сын Сергей Боярский: все они вакцинировались «Спутником V» в самом начале прививочной кампании.

Кроме того, «укололись» и Светлана Дружинина с мужем Анатолием Мукасеем, Дмитрий Харатьян с супругой и сыном, дрессировщик Эдгард Запашный, Алена Апина, Настасья Самбурская, Владимир Машков, Юрий Стоянов, Родион Газманов…. А Леонид Якубович вакцинировался после того, как проклятый коронавирус унес жизнь восьми его друзей.

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