Штурм Капитолия: Отчет по итогам расследования и «русская» девушка

Кристина выкладывала заявления Трампа об украденных выборах и цитировала теории заговора. Фото: Instagram

Сенат Конгресса США провел собственное расследование штурма Капитолия, произошедшего 6 января, и опубликовал по его итогам доклад, в котором описан ряд причин беспорядков снаружи и внутри комплекса.

Сенаторы определили основные нарушение, допущенные силами правопорядка и военными, результатом которых стали штурм и насилие.

Также стало известно, что после штурма в поле зрения правоохранителей попали сотни людей. Более 500 человек были задержаны, и теперь они ожидают решения суда.

Среди арестованных оказалась и русскоязычная девушка, вице-президент организации «Юные республиканцы Орегона» Кристина Малимон из семьи иммигрантов-староверов, уехавших из России в поисках свободы веры.

По словам знакомой семьи Малимон, основополагающими чертами характера Кристины являются религиозность и глубокая любовь к Трампу. А еще – страсть к политике. Судя по фотографиям, Кристина знакома с сыном Трампа, а также встречалась в Вашингтоне с известными деятелями из окружения 45-го президента США.

На своих страничках в соцсетях девушка выкладывала обращения к русскоязычным соотечественникам на русском языке, в которых рассказывала о том, что в России многих предков эмигрантов осудили на смерть из-за их религиозных убеждений, а также записывала послания к Трампу, называя его лучшим президентом в истории Америки.

Кроме того, в Instagram, где у нее было порядка 25 тысяч подписчиков, Кристина выкладывала заявления Трампа об украденных выборах и цитировала теории заговора. Позже она удалила страничку.

Кристину Малимон вместе с матерью задержали неподалеку от Капитолия в день штурма. Им предъявлены обвинения в незаконном проникновении на федеральную территорию и нарушении комендантского часа.

Вскоре после задержания обеих женщин отпустили из-под стражи, но до суда им запрещен въезд в Вашингтон. Обе отрицают свою вину, а защищают их адвокаты Трампа.