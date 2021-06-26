В победу Байдена не верит треть американцев

Исследователи сообщили, что только 61% опрошенных считают победу Байдена честной
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Почти треть жителей США уверены, что демократ Джо Байден победил на президентских выборах, состоявшихся в ноябре 2020 года исключительно благодаря многочисленным фальсификациям.
Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного американским Университетом Монмута.
Исследователи сообщили, что 61% опрошенных считают победу Байдена честной, а 32% говорят, что он победил Трампа только в следствии фальсификаций. Оставшиеся респонденты затруднились ответить на вопросы.
Их тех, кто не считает Байдена законно одержавшим победу, также отметили, что «никогда не признают его президентом». Однако, немало и тех, кто предлагает оставить разговоры на эту тему, а прошедшие выборы и их итоги считать делом прошлым.
Это не первый опрос на эту тему, проведенный Университетом Монмута: аналогичные проводились в I и II квартале этого года, а также в ноябре прошлого. И во всех случаях количество тех, кто считает, что Байден пришел в Белый дом незаконно, практически не менялось.