В победу Байдена не верит треть американцев

Исследователи сообщили, что только 61% опрошенных считают победу Байдена честной Фото: REUTERS

Почти треть жителей США уверены, что демократ Джо Байден победил на президентских выборах, состоявшихся в ноябре 2020 года исключительно благодаря многочисленным фальсификациям.

Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного американским Университетом Монмута.

Исследователи сообщили, что 61% опрошенных считают победу Байдена честной, а 32% говорят, что он победил Трампа только в следствии фальсификаций. Оставшиеся респонденты затруднились ответить на вопросы.

Их тех, кто не считает Байдена законно одержавшим победу, также отметили, что «никогда не признают его президентом». Однако, немало и тех, кто предлагает оставить разговоры на эту тему, а прошедшие выборы и их итоги считать делом прошлым.

Это не первый опрос на эту тему, проведенный Университетом Монмута: аналогичные проводились в I и II квартале этого года, а также в ноябре прошлого. И во всех случаях количество тех, кто считает, что Байден пришел в Белый дом незаконно, практически не менялось.