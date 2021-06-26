Байден прокомментировал приговор экс-полицейскому Дереку Шовину

Президент США Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден прокомментировал приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину, который ранее был признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Вопрос о том, что он думает о решении суда Миннеаполиса (штат Миннесота), журналисты задали главе Белого дома во время его встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой.

«Я не знаю всех обстоятельств, которые учитывались, но мне кажется, согласно руководящим принципам, это кажется подходящим», - цитирует ответ Байдена ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 июня экс-полицейского Дерека Шовина приговорили к 22,5 годам тюрьмы. Сторона обвинения просила для подсудимого более строгий приговор – 30 лет заключения.

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Процесс над Дереком Шовином войдет в историю США, обвинительный приговор по его делу – экстраординарен, поскольку большинство подобных дел в прошлом, как правило, не приводили к такому исходу (подробности).