Достаточно одной прививки: После угрозы Китая остановить поставки вакцины Киев быстро пошел на попятный

В Пекине решили отменить поставку 500 тысяч доз вакцины от коронавируса в Киев Фото: REUTERS

В итоге Киев продемонстрировал, что он настоящий хозяин своего слова: хочет – дает его, хочет – забирает назад.

На днях в Совете ООН по правам человека рассматривалось резолюция, подготовленная постпредом Канады при ООН Лесли Нортон, о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Резолюция опиралась на «достоверные отчеты» о якобы проводимой руководством Китая политике «геноцида» в отношении мусульманского уйгурского меньшинства и, как это водится, безоговорочно осуждала Пекин за такие нарушения прав человека.

Украина послушно идет в кильватере колонны «демократических сил планеты», поэтому проголосовала за сию резолюцию без всяких сомнений и колебаний.

- Ха! Видали? – торжествующе воскликнули, наверное, в Киеве, когда постпред Украины при ООН поставил свою подпись под документом. Мол, весь мир с нами, а мы со всем миром.

-Хм, - задумчиво произнесли в ответ в Пекине и решили отменить поставку 500 тысяч доз вакцины от коронавируса в Киев. Напомним, Незалежная договорилась закупить 1,9 млн доз вакцины CoronaVac у китайской компании Sinovac Biotech. Как ранее заявлял украинский министр здравоохранения Максим Степанов, страна уже получила 1,2 млн доз вакцины. И теперь под угрозой оказалось продолжение поставок.

На помощь Украине тут же категорически, решительно и бесповоротно пришли США.

- Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за резолюцию по Синьцзяну. Доставка 500 тыс. вакцин от коронавируса из Китая была отменена, - подвергла жесточайшей критике решение Пекина заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на онлайн-конференции Американского совета по Германии. И объявила, что Вашингтон хочет противостоять «использованию вакцин в качестве оружия». Ну, хочет и хочет. Кто же может ему запретить хотеть, что называется.

И всё? А вы что хотели? Может, чтобы Вашингтон Пекину войну объявил из-за Киева? Или, может, чтобы США поделились своей вакциной с Украиной? А не многого ли хотели? Там еще Киеву вскоре миллиарды долларов надо откуда-то брать, чтобы выплатить ущерб китайским инвесторам в тот же «Мотор Сич».

В общем, пекинская «прививка» оказалась очень действенной и произвела отрезвляющий эффект. Как сообщило со ссылкой на дипломатические источники агентство Associated Press, Киев спешно отозвал свою подпись под резолюцией, за которую проголосовал вместе с 40 другими странами. И что теперь прикажете делать мировой демократии, когда Украина спешно выбыла из рядов ее защитников? Сдаваться? Это же целый фланг НАТО, который сдерживает агрессию агрессора, оголился.

А як пышались, як пышались! А главное – за что Пекин своей вакциной руки-то выломал Киеву? Ну за що?

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