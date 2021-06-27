Певица Макsим в критическом состоянии: «ИВЛ в одиночку не справляется»

Певица Макsим в критическом состоянии Фото: Евгения ГУСЕВА

В одну из столичных клиник 38-летняя певица Макsим поступила с подозрением на ковид. ПЦР-тест был отрицательный, а КТ показало 75 процентов поражения лёгких.

Причём, как рассказали kp.ru друзья певицы, в ее крови были найдены антитела. Видимо, вирус вторично подстерег МакSим. Объяснений этому странному факту сложно найти.

Больше недели назад артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. Однако, по словам близких МакSим, пару дней назад состояние певицы ухудшилось:

- Марину (настоящее имя певицы -Ред.) перевели на ЭКМО, поскольку аппарат ИВЛ не справляется.

ЭКМО используется врачами, как метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности,-поделился с kp.ru друг семьи артистки.

- На ЭКМО Марину перевели два дня назад. Она находится в одиночной палате с отдельным постом наблюдения медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее, - объясняет друг певицы.

Напомним: в последнее время в жизни МакSим было много потрясений.

Сначала певица угодила в страшную аварию, потом выяснилось, что у артистки серьёзные проблемы с алкоголем. Ходили слухи, что певица начала выпивать из-за проблем в личной жизни.

Артистка тяжело переживала развод со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, отцом ее старшей дочери Александры. Потом была встреча с Антоном Петровым, от которого певица родила дочь Марию, но женой бизнесмена она так и не стала.

По слухам, Петров изменил артистке, эту драму Марина переживала очень тяжело.

Но недавно певица дала большое интервью Борису Корчевникову, в котором рассказала, что все у неё потихоньку налаживается. Артистка прекрасно выглядела и казалось, что все напасти остались позади.

Однако тяжёлая болезнь снова разрушила планы певицы, поклонники которой так ждали ее возвращения на сцену.

«КП» желает артистке скорейшего выздоровления.