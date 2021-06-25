Певице МакSим резко стало хуже

Певица МакSим находится в тяжелом состоянии. Артистке резко стало хуже. У нее поражено более 75% легких. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица МакSим находится в тяжелом состоянии. Артистке резко стало хуже. У нее поражено более 75% легких.

Певицу МакSим перевели в так называемую группу "КТ-4", пишет База. Это значит, что у звезды очень большая площадь поражения легких. В настоящее время 38-летняя знаменитость остается в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ.

При этом все тесты на коронавирус показали отрицательный результат. "Сейчас уже тесты не делают, так как есть понимание по лечению, и врачи занимаются своей работой", - рассказала помощница певицы Яна Богушевская. По ее словам, врачи пока не дают никаких прогнозов по выводу МакSим из комы и отключения от аппарата ИВЛ.

Напомним, несколько дней медики борются за жизнь тяжело больной звезды, которая попала в больницу в середине июня. Тогда у нее была температура 39 градусов и 40 процентов поражения легких.

Певица прикована к постели, а в ее горло вставлена трубка, через которую в легкие подают специальное вещество: доля кислорода в нем может доходить до 100 процентов (для сравнения, в обычном воздухе, которым мы дышим, - около 21 процента). Питание в случае вокалистки может происходить двумя способами: либо с помощью питательных растворов, которые вводятся внутривенно, либо через зонд. Уже неделю находится в медикаментозном сне. Специалисты предупреждают: чем дольше пациент находится в таком состоянии, тем тяжелее могут быть последствия