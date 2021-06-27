Марк Варшавер: "Заявления Людмилы Поргиной - это откровенная ложь и хамство"

Марк Варшавер объяснил, что происходит в театре, которым он руководит Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недавнее заявление актрисы Людмилы Поргиной в очередной раз наделали много шума. Вдова Николая Караченцова сообщила СМИ, что один из самых влиятельных театральных менеджеров, директор театра "Ленком" Марк Варшавер якобы грозил ее уничтожить за то, что она откровенно рассказывает всю правду о непростой ситуации в труппе после ухода легендарного режиссера Марка Захарова. Мы позвонили Марку Борисовичу, чтобы узнать, что происходит в театре, которым он руководит.

Сцена из спектакля «Доходное место». Фото: Евгения Сирина/сайт lenkom.ru

- 16 июля коллектив «Ленкома» уходит в отпуск с премиями и с хорошим творческим результатом, - рассказал нам директор театра Марк Варшавер. – За прошедший ковидный сезон мы выпустили 6 новых постановок, сделали 92 ввода в текущий репертуар. О чем это говорит? О том, что наши артисты получили более сотни новых ролей. Вся труппа работает. Актеры поверили, что каждый из них театру необходим, что все они талантливые и востребованные. Это помогает двигаться дальше и делать интересные вещи. Я же со своей стороны стараюсь верить режиссерам, которых приглашаю, и помогать им осуществлять их замыслы. Наша последняя премьера - «Доходное место» в постановке замечательного Дмитрия Астрахана - уникальный спектакль с точки зрения зрелища.

- Действительно, с одной стороны – премьеры, новые вводы, успехи. С другой, - странные заявления некоторых актеров вашей труппы. Людмилы Поргиной, которая числится в «Ленкоме», недавно заявила об интригах в театре, о «предательстве наследия Марка Захарова», о поступающих в её адрес угрозах, якобы вы грозили ее уничтожить. Про “машину, которая ее вдруг собьет” мне даже неловко вас спрашивать…

- Кроме смеха ее слова не вызывают никаких эмоций. Заявления Поргиной меня даже не огорчают, потому что это откровенная ложь и хамство. Я могу показать финансовые ведомости за несколько лет, где указано, сколько Людмила Поргина получает в «Ленкоме». У нее зарплата - 52 тысячи рублей в месяц, при том, что она ничего не играет в театре. До этого у нее был оклад 100 тысяч рублей, но по просьбе Марка Анатольевича Захарова я перевел ее на 50% процентов от оклада. В свое время я выхлопотал ей звание заслуженной артистки. Делал это не из-за её персональных заслуг перед театром, а потому, что она - жена Николая Караченцова, уникального артиста, который строил наш театр. Благодаря этому званию сейчас у Поргиной прибавка к пенсии - 30 тысяч рублей. Это так называемая доплата Собянина для народных и заслуженных артистов. Плюс пенсия 22 тысячи. Суммарно получается больше 100 тысяч в месяц.

Людмила Поргина на открытии памятника худруку «Ленкома» Марку Захарову на Новодевичьем кладбище Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Людмила Поргина говорит, что она это заслужила: 50 лет работает в «Ленкоме»…

- Да-да 50 лет... Но почему-то она не уточняет, что последний раз играла спектакль еще до того, как ее муж Николай Караченцов попал в аварию (февраль 2005 года – ред.). Причем играла малюсенькую роль – Мадонну с младенцем в «Юноне и Авось». Микроскопический эпизод. Это ее самая яркая роль в нашем театре. После того, как с Колей Караченцовым произошла трагедия, Марк Анатольевич категорически запретил выпускать Поргину на сцену. Она по-хамски вела себя и по отношению к великому Захарову. Что она несла тогда! Обвиняла его во всех грехах, чуть ли не в том, что Коля попал в аварию по его вине. Конечно, Марку Анатольевичу это не нравилось. Он убрал ее из спектакля, но не уволил. Людмила Поргина – штатная артистка нашей труппы на бессрочном контракте. Уволить ее закон о труде не позволяет.

- Какая милая пожизненная синекура у артистов. Всем бы так… Человек двадцать лет ничего не играет, не выходит на сцену, но уволить его нельзя. И еще приличную зарплату получает. За что?!

- Уборщицу я могу уволить, а артиста нет, будь ему хоть сто лет, и он давно уже не играет и даже не приходит в театр. Попробуешь его уволить, он сразу скажет: дайте мне роль, я могу играть, я талантлив, это вы меня не обеспечили работой. Ну ладно Коля Караченцов. Он был легендой нашего театра, любимцем публики… Пока он болел, мы платили им с Поргиной на двоих 200 тысяч в месяц. При этом она везде говорила, что театр ничем не помогает. И продолжает это же говорить и сейчас. Человеку устроили нормальную, достойную старость, а он хамит.

Николай Караченцов - уникальный артист, который строил «Ленком» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Я слышала, что театр помог Караченцову получить коммерческое помещение в центре Москвы?

- «Ленком» к этому не имеет отношения. Юрий Лужков за символическую плату дал Коле в аренду помещение на 49 лет. Это случилось после того, как Коля попал в аварию. Юрий Михайлович дружил с Караченцовым. Очень любил его как актера. И сделал ему этот подарок, чтобы у Коли были деньги на лечение и реабилитацию. Подробностей я не знаю, но, говорят, это 230 квадратных метров в районе Тверской улицы, которые семья Караченцова сдает под магазин. И получает хорошие деньги от аренды. Но Поргина всё равно утверждает, что ей есть нечего. При этом, Коля Караченцов вел себя очень скромно. Больше того, когда Коля был здоров, еще до аварии, Поргина тоже была тише воды. Она разгулялась после его болезни… Стала ходить на ток-шоу. Все это видят и всё про неё понимают.

- Давайте поговорим о приятном. Какие планы на новый сезон?

- Есть договоренности с режиссером Алексеем Франдетти, который должен поставить у нас музыкальный спектакль «Али-Баба и 40 разбойников». Леонид Трушкин обещает сделать новый спектакль с участием Геннадия Хазанова. Глеб Анатольевич Панфилов ищет пьесу для нашей великой Инны Михайловны Чуриковой. В следующем году трём нашим известным артистам - Александре Захаровой, Виктору Ракову и Андрею Соколову исполнится 60 лет. Я предложил Соколову, у которого есть режиссерские амбиции, поставить спектакль на Захарову и Ракова. Но Александра Марковна пока эту идею не поддержала…

Актриса Мария Миронова еще не вышла из декрета Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Другая звезда вашего театра – актриса Мария Миронова еще не вышла из декрета. Но в последней премьере «Ленкома» - спектакле «Доходное место» - занят ее сын Андрей Миронов-Удалов…

- Чудный молодой актер. Он играет Жадова в очередь с Антоном Шагиным. В свое время роль Жадова играл его дедушка - великий Андрей Миронов в спектакле «Доходное место» в постановке Марка Захарова в театре Сатиры. Эта преемственность поколений мне очень нравится. В «Поминальной молитве» молочника Тевье сегодня играет Андрей Леонов. Эта та роль, которую 27 лет назад играл его гениальный отец Евгений Павлович Леонов.