Вдова Караченцова заступилась за изгнанного Дмитрия Певцова

Актер Дмитрий Певцов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вдова Николая Караченцова долгие годы является актрисой легендарного театра Ленком. И хотя Людмила Поргина много лет не выходит на сцену, но она исправно получает там зарплату и в курсе всех событий, происходящих в театре. Не так давно Людмила Андреевна узнала об изгнании Дмитрия Певцова из худсовета заслуженных ленкомовцев.

Вдова Николая Караченцова который день не находит себе места и едва не плачет. А все потому, что Дмитрий Певцов больше не член худсовета театра Ленком. "Это вообще ужас. Из худсовета убрали Диму Певцова. Даже не поговорив с ним. Просто вывесили объявление в коридоре, что убирают из худсовета. Кто там теперь собирается, и собирается ли вообще, никто не знает", - цитирует Людмилу Поргину Собеседник.Ru.

Сам актер никак не комментирует свое изгнание. Не так давно он делился с поклонниками шокирующим известием о том, что его жена Ольга Дроздова, которая с 1989 года служила в театре "Современник", уволилась. "Ольга ушла не из-за смены руководства театра, не из-за малой занятости, не из-за каких-либо внешних причин. Причина - в самой Ольге, которая ушла не из театра, а из актерской профессии", - объяснил решение актрисы ее супруг.

По его словам, Дроздова написала заявление об уходе из театра по собственному желанию из-за сына Елисея. "Серьезная педагогическая деятельность, руководство актерской кафедрой, режиссура, а главное - проблемы воспитания 13-летнего сына. Все это, естественно, привело к обдуманному шагу - подаче заявления. Никаких трагедий, слез, истерик. Это просто естественный выход из сложившейся жизненной ситуации", - заверил артист.