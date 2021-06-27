Рекордная жара в Москве, Папа римский с человеком пауком и Даня Милохин на фестивале «Жара»: 10 самых ярких фотографий недели

Жители Москвы уже неделю страдают от невыносимой жары. Девушка в сухом фонтане в парке искусств «Музеон» В Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе в Москве была настоящая жара, и несколько раз в городе были поставлены температурные рекорды. Так 23 июня в столице был побит рекордный для июня температурный показатель - столбик термометра поднялся до плюс 37,4 градусов. На следующий день, 24 июня, Луна подарила жителям планеты еще одно невероятное по своей красоте явление - так называемое «клубничное» суперлуние, украсившие небосвод в первое полнолуние этого лета, и одновременно закрывшие серию суперлун.

Тем временем в Ватикане Человек-паук пришел на еженедельную аудиенцию, где побеседовал с Папой Римским Франциском и подарил ему свою маску. При этом понтифик сам пригласил его, чтобы отблагодарить за волонтерскую деятельность. Дело в том, что в своем наряде Человека-паука Маттиа Веллардита посещает больных детей в госпиталях.

Мы собрали эти и другие запомнившиеся моменты недели с 21 по 27 июня в фотографиях.

В США впервые с 1987 года провели ударные испытания авианосца. Рядом с новым кораблем «Джеральд Форд» (CVN-78) был осуществлен взрыв, чтобы проверить его устойчивость в случае возникновения сильного волнения на море. Фото: NAVY.MIL

Репетиция участниц юбилейного 25 конкурса красоты МИСС МОСКВА. Финал конкурса пройдет 30 июня 2021 года в театре «Et Cetera» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь с 22 на 24 в Москве прошла акция «Лучи Победы». Более 550 световых прожекторов направили в небо свои лучи, а здания МГУ и Парка Победы подсветили художественной подсветкой. Акция посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войн Фото: Иван МАКЕЕВ

Человек Папа Римский встретился с человеком Пауком. Под маской человека Паука скрывался 28-летний Лигурия Маттиа Виллардита, который часто посещает в этом костюме детские больницы, чтобы поднять настроение больным детям Фото: REUTERS

Рэп-исполнитель Даниил Милохин перед началом V Международного музыкального фестиваля «Жара» Фото: Иван МАКЕЕВ

С 25 на 26 июня 2021 года в Петербурге отметили праздник выпускников «Алые паруса». Открылся он концертом на Дворцовой площади, а в час ночи гости увидели театрализованное шоу, затем под яркую россыпь салюта по Неве прошел бриг «Россия» с алыми парусами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вид на павильон 10-й выставки китайской индустрии цветов и флористики, открывшейся в Шанхае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

12-этажное строение обрушилось в районе 88-улицы и Коллинз Авеню в городе Серфсайд, штат Флорида, 24 июня 2021. Согласно официальным данным, подтверждена гибель четырех человек. Судьба 159 остается неизвестной Фото: REUTERS

24 июня 2021 года жители Земли могли наблюдать необычное явление — «клубничное» суперлуние, которое украсило небосвод в первое полнолуние лета и закрыло серию суперлун. Мужчина на вершине железнодорожного моста над рекой Сава во время полнолуния в Загребе Фото: GLOBAL LOOK PRESS