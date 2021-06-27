«Комсомолка. Просто о добром»: История девушки, которая победила рак крови и теперь строит жизнь заново, стала лучшей в июне

Яна Ильина из Ростова-на-Дону смогла побороть рак крови и теперь ищет свое призвание

"Комсомольская правда" хочет, чтобы о добрых делах, благотворительных фондах и волонтерских проектах знали как можно больше людей. Именно поэтому был организован конкурс для некоммерческих организаций "Комсомолка. Просто о добром", и мы продолжаем получать вдохновляющие истории со всех уголков страны.

В июне лучшим таким материалом по мнению редакции стала статья "Как сказать шефу?": История девушки, которая ищет работу, вылечившись после рака крови

Трогательный текст подготовил Фонд борьбы с лейкемией, участницей одной из программ которого и стала Яна Ильина из Ростова-на-Дону. Девушка работала менеджером по продажам в большой компании по производству подсолнечного масла, вышла замуж и в двадцать пять лет родила ребенка. Однако уже вскоре после родов начала чувствовать себя плохо. Обследование показало, что у Яны "лимфома Ходжкина".

Признаться начальству в диагнозе было сложно, ведь обычно больных сотрудников сразу списывают со счетов. Но работодатель поддержал молодую маму, в том числе и финансово. Лечение рака крови было долгим и завершилось в Москве. Чтобы быть ближе к Яне, ее муж вместе с дочерью тоже переехал в столицу и даже смог устроиться на хорошую работу. А вот выписавшая женщина осталась без любимого дела и заработка. Ведь возвращение в Ростов-на-Дону означало бы разлуку с семьей.

Программа Фонда борьбы с лейкемией #СамоеВремяЖить помогает людям, перенесшим рак крови, адаптироваться после болезни - здесь учат составлять резюме и представляться работодателям. Помочь тем, кто лечится от рака сегодня, можно здесь.

ВАЖНО

В июле мы снова будем рады принять от некоммерческих организаций рассказы об их работе. Материал может представлять собой репортаж о буднях волонтеров, интервью, личные дневники или рассказывать истории подопечных.

Присылайте свои уникальные статьи с яркими фотографиями на почту dobrovolec@kp.ru с пометкой "На конкурс".

С нетерпением ждем!