Геннадий Онищенко - о том, что в Москве за сутки от COVID-19 впервые умерли более 100 человек: Надо прививаться!

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Вот такая статистика пришла, что в Москве за минувшие сутки от ковида впервые умерли более 100 человек. Насколько она ожидаема, насколько неожиданна или, может быть, закономерна? Как прививаемся, так и болеем?

- Да... Я бы вам рекомендовал не с этих цифр начать, а с цифр заболевших.

Их, действительно много, цифры высокие для всех периодов (то есть, выше предыдущих показателей. - А.Г.), которые у нас были.

И главная причина в том, что мы сегодня отстаем от необходимых, научно обоснованных сроков вакцинации.

Особенностью сегодняшнего периода является то, что после принятия решения о необходимости прививать так называемые декретированные контингенты…

- Это как понять?

- Так понимать, как я уже объяснял вам. Это те люди, которые подлежат обязательно вакцинации. Это те, кто работает в торговле, в общественном питании, других сферах услуг.

Поскольку им заболеть «в разы проще», чем всем остальным, они не должны быть источниками передачи этой инфекции другим людям, их потребителям. Так вот - представители этих категорий вовремя не привились. И это вполне могло стать одной из основных причин - почему заболеваемость, а затем и смертность у нас поползли вверх.

И сегодня мы в целом ряде регионов имеем взрывной рост заболеваемости ковидом.

Я напомню, что погоду в России определяет всего лишь несколько регионов. Это, конечно, Москва, Санкт-Петербург, Московская область (ну, и дальше по нисходящей).

- Геннадий Григорьевич, мы не назвали цифры. По России в сутки было порядка 19 тысяч заразившихся, а в Москве – 8-9.

- И 20 было по России уже.

- А в Москве?

- Вы эти цифры назвали, но не в них дело сегодня.

Они необоснованно высокие ещё и потому, что мы долго разглагольствовали, прививаться или не прививаться. Сейчас, слава Богу, ситуация поворачивается в нужную сторону. И теперь главная задача – обеспечить бесперебойное снабжение регионов вакцинами.

- Удастся ли это? Мы же не можем долго хранить вакцину. Из-за того, что люди не прививались и нет запасов, где-то - очереди, где-то - нехватка вакцины. Удастся ли это все отрегулировать?

- Обязаны. Если я неделю назад говорил, что всё для проведения вакцинации есть, но нет желания. Сегодня желание удалось переломить в нужную сторону, поэтому задача структур, отвечающих за это, - обеспечить бесперебойное снабжение, в необходимом количестве, всех регионов России вакциной.

Потому что эта работа должна быть продолжена, причем продолжена вариативно, с воздействием на различные группы – на молодежь, более старшее поколение.

Старшее поколение уговаривать не приходится, оно готово идти на прививки, а вот другие группы нашего населения должны быть под неустанным контролем и, скажем так , - «разъясняющим воздействием».

- Скажите, как вы относитесь к обращению главы Федерации независимых профсоюзов России Шмакова и президента Российского Союза промышленников и предпринимателей Шохина к правительству ввести обязательную вакцинацию всех, кроме тех, кому это противопоказано, и людям до 18 лет?

- Шохин – это работодатель, это крупный бизнес, и он не от себя говорит, а от имени этого сообщества. Кто, как не это сообщество понимает тяжелые последствия для экономики, которые мы уже имеем, и которые еще будут, если все будет продолжаться. Это дорогого стоит.

Ну, а то, что Шмаков, он все-таки представитель трудящихся, защищает их права, этот симбиоз и мультипликация между, скажем так, двумя противоположностями (работодателями и работниками) тоже дорого стоит.

Но, всех ли поголовно прививать или только контингенты, решит медицинское сообщество. Но сам факт такой позиции от этих двух, в общем-то, ключевых структур – огромная поддержка и помощь государству в решении этой главной на сегодня задачи по обеспечению биологической безопасности страны и сохранению здоровья нашего населения.

- Когда пойдет на спад эта ужасная статистика, с которой мы начали наше интервью?

- Ну, давайте без эпитетов обойдемся.

Статистика действительно, нехорошая. Как только мы будем прививаться - так она начнёт меняться в нужную сторону.

У нас сейчас якобы 20 миллионов охвачены первой аппликацией (ну, пусть будет 12-13, которые полностью завершили вакцинацию). Этого мало.

У Китая уже миллиард привитых. Западные страны уже имеют больше половины (в частности, Англия – там порядка 70 или 80 миллионов привитых, Германия на хороших цифрах).

В США порядка 180 миллионов привитых из 320 миллионов жителей. Они имеют хороший потенциал. И, как вы видите, сегодня в Штатах постепенно снижается острота пандемии, хотя они на первых порах имели огромный провал, и их еще даже Индия не обогнала по количеству заболевших.

- Ну что ж, будем тогда догонять передовых привившихся.

- Мы не будем догонять других, мы будем решать задачи биологической безопасности России.