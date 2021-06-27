Путин: мигрантам — прививку, семьям — льготную ипотеку

Владимир Путин выступал на Петербургском экономическом форуме 4 июня. Фото: REUTERS

Владимир Путин выступал на Петербургском экономическом форуме еще 4 июня. Все свои поручения он проговорил тогда на пленарном заседании. Но документ с четкими датами и конкретными задачами появился лишь сейчас. Рассказываем, какие цели президент поставил перед властями.

ИНОСТРАНЦЫ СМОГУТ ПРИВИТЬСЯ

Иностранцы смогут приехать в Россию, чтобы платно сделать прививку от коронавируса. Для этого им придется соблюсти все действующие правила: сдать анализ на ковид или пересидеть в карантине.

До 15 июля должна начаться вакцинация трудовых мигрантов. Это отдельная программа, не связанная с прививочным туризмом. Вполне вероятно, что гастарбайтерам будут колоть вакцину за госсчет. Но это не точно — в указе написано, что «источники финансирования» еще предстоит определить.

ДЕКЛАРАЦИИ НЕ НУЖНЫ

Малый и средний бизнес, который использует «упрощенную систему налогообложения и кассовую технику», избавят от необходимости подавать налоговые декларации. До конца 2020 года должны быть подготовлены и приняты поправки в Налоговый кодекс.

ОБЩЕПИТ БЕЗ НДС

Кафе и рестораны сильно пострадали от пандемии, поэтому им решили помочь, списав часть налогов. С 2022 года общепит с выручкой меньше 2 млрд. рублей и численностью работников до 1500 человек освободят от 20% НДС. Кроме этого, для ресторанов малого и среднего бизнеса снизятся страховые взносы.

СЕМЬЯМ — ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

Просто льготная ипотека — 7% годовых — на покупку квартиры на первичном рынке продлевается до 1 июля 2022 года. Максимальный размер кредита: 3 млн. рублей.

Семьи с детьми (ребенок родился после 1 января 2018 года) получат доступ к расширенной льготной ипотеке: 6% годовых на весь срок, максимальная сумма кредита 6 млн. рублей (12 млн. в Москве и Петербурге).

БИЗНЕС ПОДДЕРЖАТ ГОСЗАКАЗМИ

Госкомпании и муниципалитеты обязаны будут 25% товаров, работ и услуг покупать у малого и среднего бизнеса. Отдельно оговорены сроки оплаты — если заказ выполнил малый бизнес или некоммерческая организация, то рассчитаться обязательно надо не позже, чем через 7 рабочих дней (сейчас 15). В остальных случаях деньги должны выплатить за 15 рабочих дней (сейчас 30).