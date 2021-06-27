В Москве 27 июня 2021 ожидается ливень с градом и сильным ветром Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в ближайшее время ожидается ливень с градом, а также шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Такое предупреждение сделали в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа и до 23:00 местами на территории Москвы ожидается гроза с ливневым дождем и градом, при грозе - шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В МЧС посоветовали автомобилистам снизить скорость, а также увеличить дистанцию на дорогах и избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

Напомним, ранее в столице несколько дней подряд были поставлены новые температурные рекорды. Так 23 июня в Москве был побит рекордный для июня температурный показатель, когда столбик термометра поднялся до плюс 37,4 градусов.