Фотошоп и реальность: молодая жена Петросяна уменьшила талию, Боня стерла живот, а у Волочковой все натуральное

Татьяна Брухунова во время пляжного отдыха на Мальдивах. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Листать летние Инстаграмы звезд - испытание не для слабонервных: как после их идеального загара, осиных талий и упругих ягодиц показываться на пляже обычным женщинам? Но так ли безупречны знаменитые красавицы, как хотят показаться? Или в эпоху фильтров никому нельзя верить?

Специально для "Комсомолки" профессиональные ретушеры Лена Макнот и Рита Иванова, которые работают с топ-фотографами и блогерами-миллионниками, разобрали снимки самых обсуждаемых инстадив и все-таки обнаружили недоступные для обывателя "улики" применения фотошопа.

ТАТЬЯНА БРУХУНОВА

Молодая жена Евгения Петросяна редко балует подписчиков пляжными образами. Однако, на днях Брухунова опубликовала снимки в купальнике, и женщины обзавидовались: спустя год после рождения сына без спорта и диет Татьяна выглядит королевой пляжа. "Спонсоры изгибов и округлостей - шоколадки!", - парирует супруга юмориста.

Комментарий ретушера Лены Макнот:

- Фото ростовое, сделано с приличного расстояния, поэтому однозначные выводы сделать сложно. Но я вижу, что над талией здесь явно поработали, причем именно "схудили". Этот маленький секрет можно разглядеть по тому, как на лежат волны: они слишком вытянутые. По тем же признакам можно говорить и об уменьшении размера рук: левую ручку "подтянули" от плеча до кисти. На другом пляжном снимке Татьяны с более близкого расстояния, наоборот, ретушер поработал над правой рукой: волны на заднем фоне как будто идут в одну точку. Так случается, когда используешь инструмент.

ВИКТОРИЯ БОНЯ

Выпускница "Дома-2" произвела фурор в Инстаграме своими честными фото, на которых не стала закрашивать растяжки и целлюлит. Ей, мол, нечего стесняться, и даже +9 килограммов за пандемию - не повод фотошопить фигуру. Однако, профессионалов не проведешь.

Комментарий ретушера Лены Макнот:

- Растяжки на бедрах и другие недостатки кожи выглядят очень естественно. Здесь нет работы профессионального ретушера. Боню часто обвиняют в увеличении бедер на фото, но на этих снимках пятая точка представлена в своем натуральном виде. А вот животик, очевидно, уменьшен и подтянут в мобильном приложении: волны на заднем фоне значительно искривились.

СВЕТЛАНА ЛОБОДА

Знаменитую блондинку регулярно подозревают в вытягивании ножек: мол, не бывает таких фантастически захватывающих пропорций. Тем более, что на некоторых снимках удлиняются не только голени, но и стопы Лободы, словно у красавицы 46-й размер ноги. Но экс-"ВИА Гра" уверяет: у нее все натуральное!

Комментарий ретушера Риты Ивановой:

- Не думаю, что певица удлиняет ноги: ее пляжные фото не искажены. Скорее всего, Светлана использует для фотосессий объектив с определенным фокусным расстоянием, который вытягивает силуэт. Кроме того, Лобода мастерски владеет фишкой, известной всем инстадивам: ее снимают снизу, как будто фотограф присел на корточки. Такой ракурс дарит модели настолько длинные ножки, что никакого фотошопа не нужно. Тем не менее, певица однозначно пользуется обработкой фотографий в мобильном приложении: ее кожа выглядит ненатурально, потеряна фактура. Профессиональный ретушер мог бы ее сохранить, а приложения стирают все подробности текстуры.

КСЕНИЯ БОРОДИНА

Звезда "Дома-2" на фоне развода совсем исхудала: при росте 165 см она весит всего 47 килограммов. Тем не менее, перфекционистка Бородина продолжает "химичить" со снимками, словно каждый из них вот-вот окажется на обложке журнала.

Комментарий ретушера Риты Ивановой:

- Ксения - известная любительница фотошопа: недавно соцсети облетела фотография, на которой у телеведущей "исчезли" колени. Обработка снимка была настолько тяжелой, что стерла все анатомические подробности, и ноги от бедер до щиколотки стали идеально гладкими. Видимо, после этой оплошности телезвезда стала щепетильнее относиться к своим фотосессиям. На ее пляжных фото я вижу минимальное количество обработки, разве что текстура кожи немного стерта. Скорее всего, использовалось мобильное приложение, применена цветокоррекция "золотой оттенок загара". Лицо обработано очень аккуратно, оно кажется худее, чем на других снимках. А вот фигуру Ксения не корректировала и даже оставила естественные складочки подмышками.

ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА

43-летняя мама четверых детей выглядит фантастически и уверяет, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Но может, хоть невинный фотошоп актриса освоила?

Комментарий ретушера Риты Ивановой:

- Не вижу в фотографиях актрисы ничего криминального, здесь ноль фотошопа. Даже цветокоррекция незначительна, просто обработка в мобильном телефоне: немного подтянуты свет и тень. Это искусство ракурса: снимок сделан при вечернем закатном солнце, все очень красиво и натурально. Это отличный образец эстетичной фотографии без всякой обработки. Хорошо видна архитектура тела: запястья, шея, плечики - каждая косточка выглядит, как в жизни. Пять баллов!

ОЛЬГА БУЗОВА

Поющая ведущая гордится своими фото в купальнике и не комплексует из-за маленького бюста. А вот ягодицы, говорят, Бузова тщательно ретуширует, раздувая их до стандартов Ким Кардашьян. Так ли это?

Ольга Бузова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Комментарий ретушера Риты Ивановой:

- С бедрами Ольги Бузовой - момент спорный. На первый взгляд кажется, что бедра немного увеличены, тем более, что остальные части тела телеведущей очень тоненькие. Но я склоняюсь к тому, что ретуши все-таки нет. Ольга схитрила с помощью удачной позы и высоко подтянутых трусиков - это очень действенный инструмент для визуального округления пятой точки. О натуральности на этом снимке лучше всего говорит цвет кожи: мы видим красный оттенок стопы, пальчиков, - все это максимально естественно. Поэтому обвинять Ольгу в фотошопе я бы не стала. Для сравнения я оценила и другие ее пляжные снимки: видимо, иногда Бузова балуется мобильными приложениями, разглаживая кожу тела и лица до состояния "персика". Но говорить о тяжелой профессиональной ретуши точно не приходится.

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА

Балерина, которая последний год питается разве что листьями салата, сейчас находится в своей лучшей форме. Тем не менее, стоит Волочковой открыть комментарии в Инстаграме, хейтеры тут как тут: обвиняют королеву шпагатов не только в пошлости, но и грубейшем фотошопе. Оказывается, напрасно.

Комментарий ретушера Риты Ивановой:

- Я очень приятно удивлена отсутствием обработки на снимках балерины. Она заметно похудела, и на всех фото прослеживается естественная стройность и даже "сухость" тела. Анастасия настолько уверена в себе, что даже не прячет возрастные изменения: сохранены все морщинки и пигментные пятнышки, например, на руке. Похоже, здесь вообще нет фотошопа! Максимум - обычная цветокоррекция кожи: на видео Анастасия выглядит светлее, а на фотографиях - прямо мулатка-шоколадка. Заметно, что на всех снимках она старательно втягивает живот, но это заслуживает восхищения: этим приемом девушки пользовались еще задолго до появления фотошопа!

АНФИСА ЧЕХОВА

Ее талия - аномалия: в своих соцсетях телеведущая демонстрирует невероятные перепады широт, а вот в жизни за Чеховой таких форм не наблюдается... Так неужели обман?

Комментарий ретушера Лены Макнот:

- Скорее всего, здесь сделана утяжка живота, но работа настолько филигранная, что это недоказуемо. А вот обработка кожи на животе и руках сделана довольно грубо: не исключено, что телеведущая сама прогнала снимок через мобильное приложение. Возможно, кожа изначально была дряблая, либо с пятнами или каким-то другими недостатками: с тела однозначно что-то "стирали". Я вижу, что разглажены подмышки и складочки на животе.

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