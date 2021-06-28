Пионы, окрошка, клубничный суп с мороженым: Чем радуют себя знаменитости жарким летом

Юлия Высоцкая как всегда творит кулинарные чудеса на даче на Николиной горе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Московская жара допекла звездных дачников. Они перестали выходить в «поле», окучивать свои картофельные грядки, поливать огурцы и вырывать сорняки из клубники. Обленились совсем под загородными кондиционерами. Спасибо, что хотя бы готовят прохладительные закуски и напитки. И делятся рецептами.

Юлия Высоцкая как всегда творит кулинарные чудеса на даче на Николиной горе.

В эту жару у нее на столе абсолютный хит - клубничный суп с мороженым. Рецепт такой: часть клубники (можно с земляникой) взбить блендером, протереть через очень мелкое сито, оставшуюся клубнику порезать дольками, присыпать сахарной пудрой и приправить бальзамическим уксусом. В глубокую тарелку вылить клубничный кули - это то, что взбили и протерли, добавить шарик мороженого, присыпать замаринованными ягодами и базиликом. Осторожно! Небезопасно для фигуры!

Певица Анита Цой готовит лёгкий, охлажденный, вкусный, полезный "Летний домашний дюшес".

Для него понадобится кубиков льда. Их кладём на дно бокала и круговыми движениями остужаем бокал. Выдавливаем в него сок из половинки зелёного лайма. Остатки лайма помещаем на дно. Наполняем бокал охлажденной минеральной газированной водой. Добавляем по вкусу любимый сироп: тархун, малину, грушевый дюшес … Нарезаем тонкими ломтиками грушу или яблоко. Осталось положить в бокал 3-4 листика ароматной мяты. Всё перемешать. Дюшес готов!

На вкус Сергея Безрукова лучшее блюдо в жару – это окрошка на квасе. И чтобы обязательно с колбаской. Классика жанра!

Телеведущая Арина Шарапова хвастается своими пионами, выросшими у нее на участке. У нее их много и разных – розовые, малиновые, алые.

Вообще пионовая тема в июне – это самый топ. Трудно найти Инстаграм без фото этих роскошных цветов. Растут пионы на дачном участке у поэтессы Ларисы Рубальской.

Дача у нее далеко – за 103-м километром от Москвы, на заброшенном песчаном карьере. Но зато всегда солнце, что так любят пионы.

Поклонники поэтессы дали ей правильный совет, как сохранить пионы надолго, примерно до августа. Если на клумбе, то любуешься королевскими цветами каких-то несчастных семь - десять дней в году. Несправедливо. А ведь хочется больше. Для этого нужно завернуть пионы в плотных бутонах в сухую газету и поместить их в холодильник, они там сохранятся до трёх месяцев. Когда будет нужно, надо отрезать от стебля 5- 7 см и поставить в вазу с водой. Пионы раскроются через несколько часов. Таким образом вы можете наслаждаться ими с мая по август.

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