Не узнать: Как выглядели Губерниев, Бузова, Малахов пока у них не было больших денег и славы

Губерниев так подписал этот календарь 18-летней давности: «Старт общероссийского телеканала Спорт. Мощная реклама. Элементы современной эротики и античности. Как молоды мы были!». На современном фото Дмитрий набрал слегка в весе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Полгода позади, а скандалов с нашими телеведущими случилось уже немало. Мы узнали, как выглядели и чем занимались самые обсуждаемые в этом году звезды ТВ в самом начале карьеры – когда у них не было славы и больших денег.

Дмитрий Губерниев, 46 лет

«Я по-прежнему спортсмен Димка Губерниев со Сходни!» - говорит звезда спортивного ТВ. Впервые в телевизоре он появился 24 года назад. Это теперь лауреат премии «ТЭФИ» Дмитрий Губерниев и главные спортивные соревнования комментирует, и передачи, концерты, свадьбы, юбилеи ведет, и может себе позволить поскандалить с Ольгой Бузовой. Есть у Губерниева и квартира в Москве, и дача в Подмосковье. А пробился в звезды Дмитрий сам – без блата и взяток. Мама спортивного комментатора в очереди за колбасой в столичном универсаме «Речной» познакомилась с тренером по гребле Людмилой Балтрук, пожаловалась, что сын болеет часто. Балтрук пообещала решить эту проблему – так Дима начал заниматься греблей, потом стал мастером спорта, выиграл чемпионат Москвы. Теперь Губерниев гребет на тренажере и всегда на ЗОЖе. Сам себя называет «патологическим трудоголиком», благодаря чему Дмитрий человек состоятельный, но не кичится своим положением: и в метро может спуститься, и в электричке или в автобусе проехать. Благодаря ярким комментариям спортивной и прочей жизни Губерниев часто становится одним из самых цитируемых блогеров в стране.

А благодаря спортивному детству, после школы Дмитрий с отличием окончил тренерский факультет Российской академии физической культуры. Болезнь на первом курсе перечеркнула мечты о спортивной карьере. Поэтому появилась новая мечта - работать на ТВ спортивным комментатором. Для этого уже позже Губерниев поступил в Институт повышения квалификации работников радио и ТВ, посещал уроки по дикции. Дима был настырный – рассылал кассеты со своими записями, участвовал во всех конкурсах на вакантные места на радио и ТВ, ходил по собеседованиям.

И конечно зарабатывал на жизнь – по блату в 95-м Губерниев устроился охранником в казино «Карусель». Трудился две ночи через две, получал $500 плюс чаевые. Однажды Губерниев довел выигравшего мужчину до автомобиля и получил за это месячный оклад, пару раз ездил на разборки, как-то Дмитрий не пустил в казино пьяного депутата – тот грозил сбросить парня в реку. Теперь Губерниев вспоминает, что в «нулевые» тот депутат его приглашал уже в Думу обсудить проблемы спорта. А все потому, что Дмитрий стал известным на ТВ человеком. Все началось в 1997-м году, когда Губерниев пробился на прослушивание и получил работу на телеканале ТВЦ – стал спортивным комментатором и ведущим новостей спорта.

Однако строчки «охранник» в трудовой Губерниев не стесняется: «Некоторые советовали избавиться от трудовой и начать с чистого листа. Но самые умные руководители сказали: Дима, это этап большого пути. Я и сейчас не стыжусь этого - даже горжусь».

Ольга Бузова, 35 лет

Совсем скоро Ольга Бузова отправится в Африку, где начнутся съемки нового телешоу для ТНТ, которое она будет вести. Это сейчас у Бузовой есть квартира в Москве площадью 200 кв м за 120 млн. руб. и годовой доход $2,7 млн. А еще больше всего подписчиков в российском инстаграме – 23 млн, что легко и дорого монетизируется по нынешним временам.

А путь к славе простой питерской девчонки начался 17 лет назад, когда 18-летняя Ольга Бузова пришла на телепроект «Дом-2». Первые зрители «золотого состава» весьма популярного у молодежи в те годы телешоу давно «Дом-2» не смотрят, но следят за жизнью кумира Бузовой. Юная Ольга быстро завоевала популярность у зрителей – искренняя, чувствительная, романтичная, эмоциональная. Жила Бузова на площадке «Дома-2» на всем готовом, а вскоре еще и зарплату стала получать – в месяц около $5 тыс. Параллельно Ольга закончила географический факультет СПбГУ. Самая популярная участница «Дома-2» за все годы его существования (по итогам зрительского голосования) прожила на проекте с 2004 по 2020 года, последние 11 лет в качестве ведущей шоу.

Последние годы за месяц ведения «Дома-2» Бузова зарабатывала столько же, сколько за часовой «заказник» или пару коммерческих публикаций в соцсетях. «Дом-2» дал Бузовой главное – накопленную популярность и узнаваемость у огромной аудитории, которая выросла, изменилась и осталась с ней.

Юная Ольга быстро завоевала популярность у зрителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анастасия Ивлеева, 30 лет

Телеведущая стала популярной после передачи «Орел и решка». Теперь у Анастасии Ивлеевой несколько проектов на ТВ и в сети, богатый муж, дорогие машины и вещи. Годовой доход блогера и ведущей $1,5 млн. (по подсчетам Forbes).

В Москву из Ленинградской области Настя переехала шесть лет назад – устроилась менеджером в автомобильный салон и поступила учиться в школу телевидения «Останкино». Началась обычная жизнь «понаехавшей» молодежи в столице на арендованной квартире. А перед этим в Колтушах Ленинградской области успела и мастером маникюра поработать, и фасовщицей. Настя вспоминает: «На этой фотке с помидорами - моя первая серьезная работа. Мы фасовали помидоры и огурцы: вставали в четыре утра, а уходили в два дня. Так как мы с подругой были несовершеннолетними, то нас обманули на бабки и заплатили половину. Но, мы все равно были довольны и погнали за джинсами!»

В Москву из Ленинградской области Настя переехала шесть лет назад Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Екатерина Варнава, 36 лет

В КВН Екатерина Варнава 15 лет назад играла с другим лицом. И дело тут не только в сбросе веса. По оценкам пластического хирурга Павла Фёдоров округлое лицо с фактурными щечками стало более вытянутым с заострёнными скулами не только из-за сброса веса. У Варнавы появились деньги, а значит возможность посещать косметологов и пластических хирургов. Возможно, что обновленное лицо телеведущей – результат резекции (частичного удаления) жировых пакетов Биша. Эта нехитрая операция позволяет уменьшить объём щечной области, и создать подчёркнутую скуловую область. Кроме того, Варнава стала очень ухоженной барышней – наверняка не обошлось без уколов красоты препаратами, улучшающими качество кожи, и инъекций ботулотоксинов в области лба и глаз.

В КВН Екатерина Варнава 15 лет назад играла с другим лицом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Варнава может себе позволить все самое лучшее – ее годовой доход по оценкам Forbes $1,2 млн. После закрытия телевизионной версии «Comedy Woman» у Кати случилось два новых проекта на ТВ в роли ведущей: «Секрет» и «Бой с Герлс», работа в театре, кино. Варнаву часто зовут вести различные «заказники», сниматься в высокобюджетной рекламе – Катя стала самой богатой и успешной выпускницей «Comedy Woman» за 11 лет его тележизни.

Варнава из обычной московской семьи, окончила Московский институт стали и сплавов по специальности «юриспруденция». Мама Кати врач-терапевт работала всю пандемию, так как считала это своим долгом – дело не в деньгах, ведь дочка обеспечивает родительницу всем необходимым. Варнава денег на близких не жалеет: «Я горжусь тем, что могу финансово поддерживать маму до такой степени, что все, чего бы она ни захотела, у нее на сегодняшний день есть. Горжусь тем, что могу помогать родственникам, близким, если они нуждаются в помощи». А ведь когда-то звезда ТВ подрабатывала и официанткой, и курьером, и уборщицей. Хотя была москвичкой, а не иногородней студенткой. Просто не хотела просить деньги у родителей.

Андрей Малахов, 49 лет и Екатерина Стриженова, 53 года

Андрей Малахов подписал этот архивный снимок с коллегой и другом Екатериной Стриженовой так: «Мое новоселье в Москве. Моя первая столичная домашняя вечеринка. Все еще впереди - мы счастливы, молоды и беззаботны. Ты уже тогда настоящая звезда и пример для подражания. Рад, что за все эти годы ты осталась такой же светлой и доброй Катюшей, какую мы тебя ценим и любим». Кадр сделан в 1997 году, когда Екатерина Стриженова только начинает работу ведущей в программе «Доброе утро», а Андрей Малахов в этой же передаче – специальный корреспондент.

Кадр сделан в 1997 году Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Теперь Екатерина Стриженова ведет «Время покажет», «Доброе утро», а у Андрея Малахова каждый день «Прямой эфир». Стоит отметить, что эти двое телеведущих были настолько талантливы и востребованы, что сразу работали по специальности. Но и Малахов однажды подрабатывал – когда успешного студента журфака МГУ отправили на стажировку в США. В Мичиганском университете выдавали по $200 и выделяли комнату в общежитии. Но на время летних каникул ее требовали освободить или платить – сумма превышала стипендию. О непростой финансовой ситуации Малахова узнал декан и пустил пожить в свой дом – взамен Андрей кормил его кошку и поливал цветы. Сам преподаватель с семьей на каникулы уезжал в Майами. Став звездой, Андрей Малахов теперь сам помогает творческой молодежи.