Врачи нашли у певицы МакSим признаки еще одной страшной болезни Фото: Евгения ГУСЕВА

Врачи заподозрили у находящейся в крайне тяжелом состоянии певицы МакSим новую болезнь. По некоторым данным, речь может идти о заболевании, поражающем печень. Как известно, 38-летняя вокалистка боролась с алкогольной зависимостью, что пагубно сказалось на ее здоровье.

Стала известна возможная причина ухудшения состояния певицы МакSим. В настоящее время артистка находится в реанимации в искусственной коме и подключена к аппарату ИВЛ. При поступлении вокалистки в частную медицинскую клинику врачи провели звездной пациентке тщательное обследование.

Помимо пневмонии они обнаружили у пациентки признаки серьезного заболевания, поражающего печень. Вокалистка в интервью Борису Корчевникову рассказывала, что после жуткой аварии в 2019 году пристрастилась к алкоголю. В период восстановления она поправилась на 15 килограммов, а ее лицо сильно опухло. Из-за сильных переживаний знаменитость стала пить. "Да, я пила. Я уже не могла встать с кровати. Пила много, и мой организм не был готов к таким испытаниями", - откровенничала она.

Медики предположили, что певица давно страдает этим недугом, и, возможно, он уже в хронической стадии. При этом болезнь, возможно, никак не проявляет себя до недавнего времени. Или же артистка могла считать, что победила заразу, пишет сайт mk.ru.

В настоящее время состояние певицы по-прежнему крайне тяжелое. В какой-то момент медики опасались, что у звездной пациентки может развиться сепсис. К счастью, врачи делают все возможное, чтобы этого избежать.

Несколько дней назад поражение легких достигло 75 процентов. Сейчас эта цифра, по некоторым данным, составляет более 80 процентов. Вокалистку перевели в условную группу "КТ–4", к которой относят всех больных с большой площадью поражения легких. "Сейчас состояние оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких. Каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом. За Мариной установлено круглосуточное наблюдение, ситуацию контролируют очень хорошие врачи", - отмечала помощница певицы.