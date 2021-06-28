Американец Тревор Рид отсидит за драку с российскими полицейскими девять лет

Суд выслушал мнение защиты и оставил приговор без изменений Фото: ТАСС

Первый публичный выход американского посла Джона Салливана после возвращения в Москву оказался в суд, где слушалась жалоба на приговор бывшему морпеху США Тревору Риду, который годом ранее был приговорен к девяти годам колонии за нападение на московских полицейских.

В иностранных СМИ 28-летнего гражданина США предпочитают называть почему-то студентом, не указывая учебное заведение, где он учился. Суд выслушал мнение защиты в прошлый четверг, посла в понедельник, но отказал защитникам Рида в жалобе и оставил приговор без изменений.

Напомним, в 2019 году житель Техаса Тревор Рид в пьяном виде зажигал с двумя барышнями на Ленинградском шоссе. В какой-то момент он с ними поссорился, выбежал из машины и стал бегать по проезжей части. Барышни решили спасти поймавшего "белочку" американца от столкновения с машиной и вызвали ему медиков и полицию. Прибывшие на место первыми полицейские пытались доставить иностранца в вытрезвитель, но тот напал на них в салоне патрульной машины. При этом служебный автомобиль полицейских чуть не потерял управление.

Врачи обнаружили у задержанного в крови 3,033 промилле алкоголя, что соответствует тяжелому опьянению.

Посол и семья Рида в суде неоднократно заявляли, что дело против их земляка "сфабриковано и преувеличено". Мол, могли бы полицейские взять за свои синяки по 50 тысяч рублей и довольствоваться извинением гостя столицы.

Возможно, еще во времена СССР такому бы гостю в отделении полиции просто надавали бы оплеух, сцепили бы пятки с запястьями за спиной, а утром в форме "баранки" вернули бы послу. Но либеральные реформы сотворили в России чудо демократии: теперь, согласно второй части статьи 218-ой Уголовного кодекса России за "применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти" грозит до десяти лет лишения свободы.

К слову, в США за такие поступки 28-летнего студента Рида просто бы пристрелили на проезжей части. Именно так там обычно и поступают сотрудники полиции со своими неадекватными согражданами.

Но российская полиция и суд самые гуманные в мире: спасли жизнь иностранцу, а теперь еще его будут содержать от "звонка до звонка", и ждать, когда он заплатит каждому полицейскому по 100 тысяч рублей в качестве компенсации.

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