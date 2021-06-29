Ксения Бородина впервые высказалась о разводе с Курбаном: "Рыдания и алкоголизм"

Ведущая "Дома-2" обратилась к поклонницам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Бородина после того, как подала на развод со вторым мужем Курбаном Омаровым, обратилась к публике. Ведущая "Дома-2" заявила, что ей не нужна жалость. Кроме того, она пообещала, что не будет устраивать алкоистерики и разыгрывать публичную драму.

Ксения Бородина и Курбан Омаров разводятся после шести лет брака. Точно не известно, кто стал инициатором расставания. Супруги до недавнего времени не комментировали крах семейной жизни. Однако теперь Ксения, которая растит от Курбана дочь Теону, решилась на откровения.

Теледива поблагодарила поклонниц за теплые слова поддержки. "Девчонки, хочу сказать огромное спасибо. Я вам благодарна за волну поддержки в свой адрес, но, поверьте, у меня все хорошо. Может быть, вы привыкли к тому, что если в жизни публичных людей случаются перемены, то начинаются глупые рыдания, алкоголизм, сопли, слезы и все остальное", - начала свой монолог Бородина.

По ее словам, все по-разному страдают. Ксения заверила, что никого не осуждает. "Если вдруг мне когда-нибудь захочется поплакать или выпить бокальчик вина, я сделаю это с близкими. Конечно, эту фигню я публиковать не буду", - пообещала красавица.

Она также просит не искать тайных смыслов в ее публикациях. "Хочу вам сказать спасибо еще раз, но мне правда не нужна сейчас жалость", - заверила женщина.

Напомним, слухи о проблемах в звездной семье начались несколько месяцев назад. Сплетники то и дело шептались о том, что у Курбана якобы случаются интрижки на стороне. И вот теперь появилась информация, что телеведущая подала документы на расторжение брака после шести лет супружеской жизни. Теперь супругам придется делить совместно нажитое имущество - загородный дом, столичную недвижимость, машины и счета.