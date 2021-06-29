За покупку QR-кодов в Москве грозит полгода ареста и штраф. Вычислить фальшивку легко

Проверка QR-кода у посетителя в ресторане COVID-free пространства в Москве. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Вслед за поддельными справками об антителах и сертификатами вакцинации в Москве мошенники начали продавать фальшивые QR-коды. Электронный пропуск нужен с 28 июня, чтобы попасть в ресторан или на мероприятие, где более 500 человек.

По данным компании Bi.zone, которая специализируется на кибербезопасности, цена QR-кода в среднем 11 000 рублей. Предложения выкладывают на теневых форумах в даркнете.

Эксперты не исключают, что в ближайшее время в продаже могут появиться не только фейковые QR-коды, но приложения для их генерации.

— В будущем появятся и программы, для выявления фальшивых изображений. Систему только запустили. Сотрудники заведения проверяют код с помощью обычной камеры смартфона, и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс, — рассказал kp.ru директор экспертных сервисов Bi.zone Евгений Волошин.

Можно ли привлечь продавцов и покупателей фальшивых кодов? Ведь, кажется, что документом QR не является. На нем нет печатей, это никакой не бланк в привычном понимании.

— К уголовной ответственности за продажу и подделку кодов привлечь можно. Статья 327 УК РФ — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Наказание - до двух лет колонии, — объясняет юрист, член общественного совета Росздравнадзора Москвы Юрий Капштык. — Прививки делают уполномоченные медорганизации с лицензией. Данные о прививке вносят в реестр вакцинированных. QR-код как раз обращается к этой базе данных. Если код проверяют, и он оказывается поддельным, то это говорит о факте совершения преступления. Либо QR-код изготовили, либо его применили. К тому же использование подложных документов — в том числе электронных, влечет штраф до 480 тысяч рублей, исправительные работы или до шести месяцев ареста.

Эксперты не исключают, что в ближайшее время в продаже могут появиться не только фейковые QR-коды, но приложения для их генерации. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Кстати, эффективность покупных QR-кодов под сомнением. Могут продать неработающую подделку или просто выманить деньги. Кроме того, для прохода в ресторан вместе с кодом нужно показать паспорт. Это еще один «рубеж» защиты: данные в коде — там указана часть серии и номера паспорта, а также часть фамилии — и документе могут банально не совпадать.

НА ЗАМЕТКУ

Как получить настоящий QR-код

Коды выдают в одном из трех случаев: вы вакцинировались менее года назад, болели ковидом менее шести месяцев назад (и обязательно обращались за медпомощью!), вы получили отрицательный ПЦР-тест — он действует 72 часа.

Код можно найти:

в разделе «Цифровой сертификат» электронной медкарты;

на сайте mos.ru/qr;

в приложении для смартфонов «ЕМИАС. ИНФО»;

в поликлинике — запросить в регистратуре или напечатать в инфомате.

Если вы вакцинировались в другому регионе или больнице, которая не подведомственна Депздраву Москвы, например, частной клинике,то:

код есть на портале Госуслуг — наберите в поисковой строке «Вакцинация COVID-19»;

в приложении для смартфонов «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Если вы вакцинировались или лечились от ковида, а код так и не появился, тогда консультацию можно получить в справочной Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Или на странице immune.mos.ru можно получить временный QR-код сроком действия 14 дней. На портале Госуслуг напишите свой вопрос в техподдержку.

Если вы сдали ПЦР, но его нет в базе, обратитесь в медучреждение, где проходили тест. Уточните, передавали ли они данные в базу ЕМАИС.

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