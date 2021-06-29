"Это все вылезло наружу": известная ведущая рассказала о жуткой ситуации с тяжелобольной певицей МакSим

38-летняя артистка с 18 июня находится в коме Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ведущая Алла Довлатова рассказала об инциденте с тяжелобольной певицей МакSим. Дело в том, что знаменитости перестали общаться год назад из-за неудачного высказывания Довлатовой.

Алла Довлатова сокрушается из-за того, что между ней и певицей МакSим, которая сейчас находится в коме и подключена к ИВЛ, произошла жуткая ситуация. "У нас был год назад инцидент с ее пиарщицей. Так получилось, я ей звонила из прямого эфира несколько раз и не могла дозвониться. И потом в эфире сказала, что МакSим пропала с радаров. Ну в шутку. А на следующий день где-то появилась статья, что Довлатова бьет в набат: «куда делась МакSим?». И там кто-то написал, что она в какой-то клинике на лечении", - рассказала радиоведущая.

По какому-то невероятному стечению обстоятельств шуточное высказывание Довлатовой о тяжелом состоянии МакSим оказалось пророческим. Светские хроникеры узнали, что звезда действительно лежит в больнице. "МакSим и ее представители не хотели это афишировать, но так получилось, что благодаря мне это все вылезло наружу", - цитирует Аллу 5-tv.ru.

Ведущая добавила, что пыталась извиниться, но из этого ничего не вышло. "Я прекрасно понимала, что причинила неудобства серьезные... Она так и не пришла в эфир, поэтому мы с ней не на связи, к сожалению", - посетовала Довлатова.

В настоящее время МакSим продолжает находиться в состоянии искусственной комы. Организм артистки пока что не справляется с болезнью. Артистка лежит в частной медицинской клинике. Именно здесь лечилась Надежда Бабкина.