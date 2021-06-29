Московская полиция нашла пропавшего сына миллиардера и владельца «Северстали» Алексея Мордашова

Отец «пропавшего» наследника - миллиардер Алексей Мордашов. Бизнесмен владеет горнодобывающей, металлургической корпорацией «Северсталь», а также другими компаниями, специализирующимися на добыче полезных ископаемых. Фото: Виктория Виатрис/ТАСС

В полицию обратилась 21-летняя Алина В.*. Девушка сообщила, что без вести пропал ее жених, 21-летний Кирилл Мордашов, сын миллиардера, владельца «Северстали» Алексея Мордашова. По словам девушки, вечером Кирилл ушел из дома на 1-ом Спасоналивковском переулке, где они совместно проживают и пропал. Несколько часов Алина звонила молодому человеку, но телефон был недоступен. Под утро девушка запаниковала, что с Кириллом могло что-то случиться и решила обратиться в полицию.

«Около 4 часов утра в полицию поступило заявление от 21-летней Алины В.* Девушка сообщила оперативникам, что без вести пропал ее жених, сын олигарха Алексея Мордашова 21-летний Кирилл. Заявительница очень переживала, что с парнем могла случиться беда. Полицейские сразу отреагировали, подключили к поискам добровольческий отряд «Лиза Алерт» и через несколько часов смогли отыскать пропавшего Кирилла», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что никакой беды с молодым человеком не случилось, а из дома он ушел после ссоры с Алиной. С этой девушкой Кирилл познакомился в МГИМО, где они оба учатся. Отношения завязались стремительно, и вскоре Алина переехала к Кириллу жить. По всей видимости, в тот вечер молодой человек решил расстаться с подругой и попросил ее забрать свои вещи и съехать из его квартиры. Такое положение дел никак не входило в планы юной невесты, разыгралась ссора, после которой Кирилл ушел из дома.

Наследник олигарха написал встречное заявление с просьбой прекратить его поиски, поскольку его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отец «пропавшего» наследника - миллиардер Алексей Мордашов. Бизнесмен владеет горнодобывающей, металлургической корпорацией «Северсталь», а также другими компаниями, специализирующимися на добыче полезных ископаемых. В феврале 2021 года состояние Мордашова достигло 30 млрд$, и он стал самым богатым человеком в России по версии Forbes.

Ранее сайт kp.ru писал, что еще одного своего сына - Никиту - миллиардер отправил "поучиться жизни" в армию. Решение было принято после того, как парня отчислили из Высшей школы экономики. Причем Алексей настойчиво просил подобрать Никите такую часть, где ему не будут делать поблажек.

* - имя изменено