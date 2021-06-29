Дмитрий Песков: «По завершении «Прямой линии» ожидаем за миллион обращений. Все они пойдут в работу»

Представитель Кремля рассказал обозревателю KP.RU Александру Гамову, что станет с письмами и сообщениями россиян президенту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- По «Прямой линии» можно вопросы, Дмитрий Сергеевич?

- Да, пожалуйста.

- Вот вы сегодня почему-то не озвучили статистику, все-таки приближаемся мы к миллиону обращений на «Прямую линию» президента, как это было в 2019 году?

- Ну, да, да. Как правило, все равно за миллион мы - по завершении самой программы - выходим.

Потому что, конечно, во время программы продолжают поступать и обрабатываться и звонки, и видеообращения, и СМС. Вся эта система работает до завершения программы. Поэтому, конечно, активность граждан очень высокая традиционно.

И работы у тех, кто разбирают этот массив обращений граждан, хватает.

- В том числе, и у президента. Я почему этот вопрос задал, прошлогодняя «Прямая линия» – пресс-конференция (их совместили) - они были не показательными в этом плане. Там 300 тысяч обращений. А вот в 2019-м был миллион. И вот у меня статистика, 400 тысяч из них - в ведении регионов, то есть регионы работали. 380 тысяч – в ведении федеральных органов власти и госкомпаний. Тогда была такая практика, и даже у президента лежала на краю стола папка зелененькая. Когда приходили министры и главы регионов, они косились на эту папку, потому что там были собраны обращения, жалобы и так далее по этим регионам, по этим ведомствам. В этом году какой будет механизм работы президента, министров, региональных властей?

- Если президент посчитает целесообразным, собственно, с завершением «Прямой линии», с завершением самого проекта - работа не будет завершена. Во-первых, над этим массивом активно работает Общероссийский народный фронт – ОНФ. Фактически, они обрабатывают каждое сообщение. И так было с предыдущими прямыми линиями.

Помимо этого, также какие-то вопросы, какие-то обращении в ходе подготовки («Прямой линии». - А.Г.) уже сразу прорабатываются и зачастую находятся решения. Безусловно, многие губернаторы проявляют интерес, для них готовятся подборки по их регионам, какие вопросы больше всего волнуют граждан.

По отдельным федеральным ведомствам также готовятся подборки и отправляются туда. Это дает возможность и министрам, руководителям ведомств, что называется, понять, почувствовать пульс на земле.

- Я не могу еще не задать такой вопрос. В 2019 году темы, поднятые в 200 тысячах обращений, были предусмотрены в правительстве и потом нашли отражение в государственном бюджете. И были выделены миллиарды рублей на то, чтобы обоснованные какие-то жалобы, предложения были учтены - то же возрождение фельдшерско-акушерских пунктов, которые разрушили ввиду бездумной оптимизации. Эти деньги заранее закладываются, до «Прямой линии»? И - какого цвета на этот раз будет «штрафная» папка?

- Деньги не могут заранее закладываться. Это невозможно. Но потом тот же и ОНФ, и волонтеры, и Администрация президента - они, конечно, многие просьбы доводят до регионов.

Там, может, и ремонт какой-нибудь поликлиники, который годами не выполнялся. Или - ремонт дороги, или ее строительство. Часто бывает, что по документам дорога должна быть, а на самом деле это - такое направление, как у нас говорят. И на это, действительно, реакция наступает.

Но, как вы понимаете, чтобы произвести ремонт, нужно выделить деньги. Выделить деньги сиюминутно часто не представляется возможным. Тем более сейчас, когда очень сильное напряжение испытывают бюджеты регионов.

Поэтому, деньги закладываются на следующий год. И этот процесс - он чуть-чуть растянут по времени, но конечная эффективность все равно есть. И вот эта точка выполнения, она все равно наступает.

- Спасибо.

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