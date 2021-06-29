Куда деваются жалобы россиян, не попавшие в эфир «Прямой линии» Путина

Операторы колл-центра во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Уже давно замечено: только через две - три недели после «Прямой линии» президента Кремль обычно обнародует информацию о том, что письма, телеграммы, аудио- и видеообращения, адресованные главе государства, направлены в министерства и властям регионов, - для принятия мер.

Есть ещё и такая практика: когда - после «Прямых линий» - Путин встречается с министрами или главами областей, у него на краю стола лежит папка - где также собраны «сигналы с мест», вплоть до распечаток аудио- и видеосообщений.

Цвет такой папки значения не имеет, но одно время чиновничий народ называл их «зелёными».

И от толщины этой папки (на которую, как водится, искоса поглядывают те, кто входит в президентский кабинет - чуть ли не рейтинг региона зависит - как там реагируют на жалобы в Кремль.

Принято считать и, наверное, это правильно - президенту чаще жалуются на жизнь из тех областей и краев, где до местной власти труднее достучаться.

Есть у Кремля (считай, у Путина) - и такая «хитрость». Уже в первые дни подготовки к разговору с народом, Путин вместе с помощниками по поступившим сигналам пытается уловить настроение, самые болевые точки в обществе, «нащупать тенденции»...

И тогда из Кремля в правительство летят запросы - просчитать решение конкретных проблем, иногда речь идёт о солидных суммах.

Так, к примеру, было - года три назад - с жестким требованием президента восстановить в стране фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), разрушенные в ходе бездумной оптимизации, затеянной чиновниками от здравоохранения.

Сегодня - на примере двух предыдущих «Прямых линий» - 2019-го и 2020-го - мы попробуем выяснить - что происходило с жалобами, не дошедшими до прямого эфира с президентом. Куда их дели.

I.

20 июня 2019-й. "Прямая линия".

Миллион обращений

Многие, наверное, помнят эту сногсшибательную статистику: на «Прямой линии» - 2019 Путин получил 1 000 000 (один миллион) обращений.

Но рекорд состоял не только в этом, но и - в количестве жалоб и предложений, над которыми потом еще долго работали. То есть, речь - о реакции на них. (в распоряжении «КП» оказались данные Общероссийского народного фронта - ОНФ.)

Так вот - 400 тысяч жалоб отправлены в регионы - для изучения и принятия мер, еще 380 тысяч - находятся в ведении федеральных органов власти и госкомпаний.

В отработку обращений включились: 29 федеральных органов власти и госкомпаний, 890 - региональных органов и так далее.

Дальше - ещё интереснее.

240 тысяч обращений решены (то есть, по ним приняты меры). 200 тысяч - «заложены в бюджет» - иными словами, на решение поднятых там проблем выделены деньги.

И ещё... По теме: «Природа, экология» - 51 931 обращение. «Социальная сфера» и «Медицина» - 50 765 и 44 890 жалоб. В первом случае можно выделить «Демографические пакеты» (возможность брать ипотеку под вторичное жильё, распространение действия детского пособия на семьи, где дети рождены ранее 1 января 2018 г. Во втором случае - лекарственное обеспечение.

Президент во время программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", 2019 год. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КОГО УСЛЫШАЛ ПРЕЗИДЕНТ

Олег Олегович Д., Крым.

«Уважаемый Владимир Владимирович, в Симферополе, в районе, который обслуживает 7-я поликлиника, а это 1/3 города, существует только одна ставка онколога, который физически не может обслужить такое количество онкобольных. Пациенты неделями не могут попасть на приём к специалисту».

Меры по этой жалобе принимаются...

II.

17 декабря 2020 г. (Большая пресс-конференция президента с элементами «Прямой линии».) 344 тысячи обращений.

Здесь расклад пока такой: более 184 тысяч из них находятся в работе, по более чем 5 тысячам - средства на решение заложены в бюджет.

КРИК ДУШИ

Виталий А., Архангельская область.

«Мою проблему не могут решить уже 4 года, она связана с жильём. Я - сирота-инвалид получил жильё по программе «Дети-сироты», но жильё дали некачественное. Я являюсь спортсменом Паралимпийской сборной Архангельской области по легкой атлетике, хочу жить в тёплой квартире и продолжать тренировки».

ОНФ обратился в администрацию Онежского района, в прокуратуру Онежского района, выезжали на место, встречались с заявителем. В апреле 2021 года администрация района предоставила заявителю новое жилье.

ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАНО

Введены выплаты за классное руководство (кураторство) педагогам негосударственных и муниципальных организаций среднего профессионального образования (СПО). Всего по вопросу выплат за классное руководство в профучилищах обратилось более 50 граждан.

С 1 июля 2021 года вводятся ежемесячные выплаты детям от 8 до 17 лет с единственным родителем или в семьях, имеющих судебное решение на получение алиментов и не получающих их.

Всего по вопросу алиментных выплат обратились более 2 000 человек.

И так далее.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Многие граждане присылают свои жалобы напрямую президенту потому, что просто отчаялись ждать реакции от местных чиновников. А некоторые просто не в курсе - куда со своей проблемой идти. Вот и пишут, звонят сразу в Кремль, Путину. И в народе уже принято считать, что «Прямая линия» - это такая лотерея - если повезет и именно твою жалобу президент зачитает по телевизору, то чиновники сразу засуетятся и все решат еще до конца эфира!

Все это так. Но и проигравших, получается, в этой "лотерее» нет. Даже если жалоба не озвучена лично Путиным, она отправится в аппарат губернатора или министра. И они должны будут жалобу разобрать, принять по ней меры.

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