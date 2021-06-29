В «Доме Моды» Вячеслава Зайцева проходит обыск. Кутюрье «бодр и настроен по-боевому»

О фактах мошенничества в Следственный комитет, прокуратуру и Росреестр заявил 83-летний Вячеслав Зайцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спустя сутки после заявления известного кутюрье в правоохранительные органы в здании «Дома моды» на Проспекте Мира начались следственные действия. Оперативники нагрянули с обыском днем во вторник, 29 июня. Как стало известно «КП» от источника близкого к кутюрье, уже изъяты компьютеры и часть документации.

Напомним, днем ранее о фактах мошенничества в Следственный комитет, прокуратуру и Росреестр заявил 83-летний Вячеслав Зайцев. В документе, который есть в распоряжении редакции, кутюрье просит проверить законность двух сделок по продаже частей здания «Дома моды». По словам Вячеслава Михайловича, он, будучи владельцем контрольного пакета акций (более 50%), не принимал участия в голосовании акционеров по этому вопросу. Кроме того, кутюрье обеспокоен состоянием банковских счетов «Дома моды», на которые по его данным, так и не поступили деньги за реализованные помещения.

В общей сложности с молотка пустили 900 квадратных метров, это трехэтажная пристройка к основному зданию. Первая сделка была оформлена в апреле, вторая — в мае. Судя по документам, которыми тоже располагает «КП», накануне продаж все здание (общая площадь 10 000 квадратных метров) было поделено на 24 части, каждой из которых присвоен кадастровый номер. Обычно такую процедуру делают перед реализацией имущества. Однако в планы главного акционера это не входило и не входит.

Спустя сутки после заявления известного кутюрье в правоохранительные органы в здании «Дома моды» на Проспекте Мира начались следственные действия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже сегодня дать объяснения следователям пришлось Расулу Ахмедову, который чуть больше года занимает должность заместителя генерального директора «Дома моды». Ранее Зайцев заявил об уроках с его стороны в свой адрес. А вот генерального директора, единственного сына кутюрье, Егора Зайцева на рабочем месте следователи не застали. Его, как и самого Вячеслава Зайцева уже пригласили в столичный СК.

- Вячеславу Михайловичу позвонили сотрудники Следственного комитета и пригласили для дачи объяснений. Он позвал следователей к себе домой, но они настаивали на визите именно в ведомство. Тогда он принял решение делегировать туда меня, как свое доверенное лицо. Мы дружим много лет, потому такая просьба меня не удивила, - рассказала «Комсомольской правде» Николай Головин, экс-директор «Дома Моды», руководивший им до 2013 года.

По словам Головина, сам кутюрье отказался от поездки к следователям вовсе не из-за плохого самочувствия.

- Он сам мне позвонил и попросил быть его доверенным лицом. Говорил бодро, я давно уже голос его таким не помню. Чувствует он себя хорошо и настроен по-боевому, - добавил Николай Головин.

О банкротстве «Дома моды» стало известно еще прошлым летом. Именно тогда было окончательно остановлено все производство, со скандалом из-за задержки заработной платы уволены сотрудники.

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