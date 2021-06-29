В Москве и области индийским штаммом коронавируса болеет все больше детей: как защитить своего ребенка

Врач и эксперт по эпидемиологии назвал главный способ защиты от индийского штамма для детей Фото: Shutterstock

Во время круглого стола, организованного Российской академией наук, и посвященного вакцинации от коронавирусной инфекции член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор кафедры детских болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Александр Горелов рассказал, что при новых мутациях коронавируса дети болеют ковидом чаще, но защитить их можно.

По данным за последнюю неделю, которые привел эксперт, в Москве и Московской области растет число заболевших индийским штаммом, а среди них – все больше детей и молодых людей от 14-ти до 29-летнего возраста.

- Инфекция стала более молодой и дети – та категория, которая требует к себе пристального внимания, - считает Александр Горелов.

В отличие от лечения взрослых, медицина очень слабо может повлиять на протекание инфекции в организме ребенка, отмечает врач.

- Мой призыв к окружению детей – вакцинироваться в максимально короткие сроки для того, чтобы дети, особенно раннего возраста, не страдали коронавирусной инфекцией. Пока вакцинация еще не стартовала для несовершеннолетних, важно создавать «эффект кокона», для того, чтобы дети не вовлекались в эпидпроцесс, - сказал Александр Горелов.

КАК ПОДРОСТКИ РЕАГИРУЮТ НА ИНФЕКЦИЮ?

За 2020-й год COVID-19 переболело в России 347 749 детей, что составляет 11 процентов. Особенно уязвимы к инфекции оказались дети первого года жизни и подростки, а также дети разного возраста с сопутствующими заболеваниями.

- Источником инфекции для детей в 54% случаев является семья, то есть дети реже заражались в школе или где-то еще.

- Только у 25 % зараженных детей инфекция проходила бессимптомно.

- У 2% детей ковид вызывает только поражение ЖКТ, а респираторных симптомов нет вообще.

- Вирусная пневмония чаще всего развивалась у детей до года и первых трех лет, а также у подростков старше 14-ти лет.

Также у детей в результате ковида развивается мультисистемный воспалительный синдром, для которого характерно поражение многих органов одновременно.

- 40 детей прошло через наш клинический отдел с этим синдромом, - рассказал Александр Горелов. - Это чаще всего дети с избыточной массой тела старше 4-х лет. 70 процентов из них лечились в реанимации.

БЕРЕМЕННЫХ УЖЕ ПРИВИВАЮТ. НА ОЧЕРЕДИ ШКОЛЬНИКИ

Позитивной мировой тенденцией врач назвал тот факт, что в Израиле беременные вакцинируются от коронавируса с третьего триместра беременности и как у беременных, так и у детей вырабатывается защитный уровень антител, что свидетельствует о положительном влиянии вакцинации. А у нас в стране начаты клинические испытания вакцин в детской возрастной группе.

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Не важно, какой иммунитет у вас уже есть!

На круглом столе специалиста по эпидемиологии врача Александра Горелова спросили и о том, при каком уровне антител переболевшим нужно вакцинироваться?

- Никому не придет в голову определять уровень иммунитета перед вакцинацией от гриппа, кори или других заболеваний. В настоящий момент базовый уровень иммунитета не имеет никакого значения, когда речь идет о пандемии, и мы должны этот пожар погасить. Поэтому уровень антительной защиты, антительного ответа, защитный титр, – должен быть, как «курок» иммунитета постоянно на взводе, для того, чтобы реагировать на ситуацию. Плюс – мы не должны давать шансов вирусу мутировать, а мутирует он только во внеиммунном (не имеющем иммунитета к нему - прим. Ред.) организме. ВОЗ заявила о том, что неприемлемо определение антител. Есть вопросы к тест-системам, с помощью которых осуществляется определение их уровня, и нет единого стандарта, который говорил бы нам, что именно при таком уровне антител защита гарантирована, - сказал Александр Горелов.

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