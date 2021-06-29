Варум впервые рассказала, через что ей пришлось пройти в браке с Агутиным

Анжелика Варум и Леонид Агутин более 20 лет вместе Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анжелика Варум редко дает интервью. Еще реже певца говорит о личной жизни. Однако не так давно супруга Леонида Агутина решилась поделиться сокровенным.

Анжелика Варум и Леонид Агутин более 20 лет вместе. Супруги за годы совместной жизни много всего пережили. Случались у них и семейные кризисы, которые они достойно преодолевали. Артистка рассказала, через что ей пришлось пройти в браке с артистом.

Анжелика называет себя свободной и независимой женщиной. При этом она всегда знала, что может положиться на мужа. "Я влюбилась в мужчину, похожего на моего отца, такого же яркого и талантливого. Я решила связать с ним свою судьбу и получила от этой любви невероятный заряд жизненной и творческой энергии. При этом всю свою сознательную жизнь, лет с 24, я была финансово независима и зарабатывала на всю свою семью. А мой муж, в свою очередь, содержал нашу с ним семью. И в тот момент, когда я почувствовала, что не могу больше выдерживать те нагрузки, которые диктует моя профессия, и зарабатывать как прежде, муж не задумываясь взял на себя ряд моих финансовых обязательств", - призналась она.

Варум по сей день восхищается Агутиным. "Раньше он тщательно скрывал свою сентиментальность. А теперь, не стесняясь, может заплакать от пронзительных стихов, музыки, спектакля, книги, фильма. От эстетического и, будете смеяться, даже кулинарного удовольствия... Человек, который способен настолько мощно чувствовать, особенный для меня", - говорит она.

А еще артистка уверена - чтобы больше получить от мужчины, нет смысла изображать слабую женщину. "В долгосрочных близких отношениях никого невозможно обмануть. В этом смысле женщины часто переоценивают свои актерские способности, оскорбляя тем самым мужской интеллект. Мужчины готовы играть в любую предложенную вами игру, но только в том случае, когда правила этой игры их полностью устраивают, и до тех пор, пока эта игра будоражит их воображение", - цитирует ее "Коллекция Караван историй".

Варум также рассказала, как ей было нелегко в первые два года совместной жизни. "Период притирки и привыкания к проживанию на одной территории стал для меня настоящим испытанием, несмотря на схожесть во взглядах и удовольствие в общении. Приходилось часто идти на уступки и искать компромиссные решения. На это уходило неожиданно много энергии. Чувствовала себя как на войне. И на этой войне мы с мужем то сдавали, то опять отвоевывали свои позиции до тех пор, пока не разобрались каждый в своих правах... Кроме взаимной симпатии у нас было очень много общего. Мы совпадали буквально во всем: от любимых книг, музыки и фильмов до банального омлета. До встречи с будущим мужем в моей жизни был всего один мужчина, с которым было так же интересно и легко. Этим мужчиной был мой папа", - резюмировала исполнительница хита "Зимняя вишня".