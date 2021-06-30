Путин: Западу в Третьей мировой не победить

Президент рассказал, зачем британский эсминец приблизился к Крыму Фото: REUTERS

30 июня Владимир Путин провел свою 18-ю прямую линию. Президента спросили, не могла ли начаться Третья мировая война из-за британского эсминца у берегов Крыма.

- Это была комплексная провокация британцев и американцев. Еще в 7,30 утра с Крита взлетел американский разведывательный стратегический самолет с бортовым номером 063/9792. Мы хорошо его видели, наблюдали. Было очевидно, что эсминец зашел в наши воды, преследуя военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть нашу оборону (где что находится, включается). Может я проговорился — военные меня извинят, - рассказал Путин.

Президент заметил, что у истории с эсминцем есть и политическая составляющая.

- Только состоялась встреча в Женеве. Для чего эта провокация? Чтобы подчеркнуть, что на Западе не уважают выбор крымчан? Ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации? - спросил Путин.

Дальше президент рассказал, чтобы случилось бы, потопи мы эсминец.

- Даже, если бы мы потопили корабль, мир не стоял бы на грани Третьей мировой. Те, кто это сделал знают: они не могут выйти победителями. Но не думаю, что мы бы порадовались такому развитию событий. Но мы хотя бы знаем, за что боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Это они пришли по воде и нарушили наши границы, - заявил президент.

- Меня беспокоит другое: на Западе подняли шум из-за наших учений на своей территории вблизи украинских границ. Я дал указание Минобороны потихоньку заканчивать и отвести войска. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать позитивно, они приперлись к нашим границам, - напомнил Путин.

Президент пояснил, что стоит за историей с эсминцем и нашими учениями.

- Меня беспокоит более фундаментальная вещь: начало военного освоения Украины. По конституции Украины, там не может быть военных баз. Но можно же создать учебные центры. Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, - это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Вот это вызывает беспокойство, - сказал президент.

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