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Политика30 июня 2021 14:44

Путин: «Кредит под 18% - это многовато»

Предприниматель из Сургута пожаловался президенту на то, что не может получить выгодный кредит
Дина КАРПИЦКАЯДина КАРПИЦКАЯ
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Предприниматель из Сургута пожаловался президенту на то, что не может получить выгодный кредит

Предприниматель из Сургута пожаловался президенту на то, что не может получить выгодный кредит

Фото: REUTERS

Предпринимать из Сургута Максим Евгеньевич

- Как представитель обращался неоднократно за кредитной поддержкой. – Говорит бизнесмен из Сургута Максим Евгеньевич. - Но те условия, которые предлагают банки, не позволяют развиваться. Высокие ставки до 18%, короткие сроки и обязательный залог. Рассматривается ли правительством эффективная поддержка предпринимательства? Вопрос о малом бизнесе и кредитах в 5 – 10 миллионах.

- Вопрос не праздный. Малый и средний бизнес во время пандемии пострадал больше всех. Правительство приняло целый ряд мер по поддержке этого сегмента экономики – и кредиты с нулевой ставкой, и отсрочка выплат, и налоговые вычеты. То, о чем вы просите, я понимаю. Но безналоговые кредиты - тонкая вещь, которая может подорвать нашу банковскую систему. 18% вам предлагают? Многовато, я согласен с вами. Потому что средняя ставка у нас 12% сегодня по малым предприятиям и по микрокредитованию.

Есть и льготные формы. Я не знаю, вам кто-то предлагал это или нет. У нас есть льготное кредитование. Оно в чем заключается? Ключевая ставка ЦБ (она у нас сегодня 5,5%, по-моему), плюс 2,75% к этой ключевой ставке. Если сложить 5,5 и 2,75, получится 8,25. Это гораздо лучше, чем 18 или даже 12%. В прошлом году, для того чтобы обеспечить работу в таком ключе, мы направили из бюджетных источников, и люди получили триллион рублей. Это, казалось бы, большие деньги, но совершенно недостаточные, имея в виду потребности в этом секторе экономики.

Максим Евгеньевич, мы, конечно, будем и дальше развивать эту систему, - ответил Путин и записал что-то к себе в блокнот.

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