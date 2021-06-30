Путин рассказал о блокировке иностранных соцсетей

Президент России Владимир Путин о работе соцсетей в России: "Если они работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают, то должны подчиняться нашим законам". Фото: REUTERS

30 июня 2021 на 18-й президентской прямой линии блогер Никита Левинский спросил у Владимира Путина, стоит ли нам ждать блокировки иностранных соцсетей.

- Мы никого не собираемся блокировать. Но есть проблемы — они (иностранные соцсети — Ред.) посылают нас подальше, когда не выполняют наши же законы. Вы же, Никита, российский гражданин. Чувство собственного достоинства у нас должно быть. Нам говорят: мы у вас будем работать, а, в случае чего, мы вам бусы дадим, и радуйтесь, что мы вам дали то что блестит. Это унижает нас. Если они работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают, то должны подчиняться нашим законам. Ничего особенного мы от них не требуем, - ответил Путин.

Президент обозначил требования российских властей к иностранным соцсетям.

- На первом этапе — я надеюсь им все и ограничится — мы настаиваем, чтобы платформы открывали у нас представительства, юридические лица, с которыми можно вести диалог. А то мы говорим: «Вы распространяете детскую порнографию, инструкции по созданию коктейлей Молотова, вы должны это убрать», - а они нас не слушают. Но это же не правильно. В Европе, Азии все настаивают, чтобы работа велась цивилизованно, - резюмировал президент.

Путин напомнил, что будет, если компании не пойдут нам навстречу.

- Мы понимаем, что нас слышат - некоторые коллеги собираются открывать представительства. Если они не будут этого делать или не будут прислушиваться к нашим требованиям, то существуют способы: замедление скорости в интернете. Но повторяю: у нас нет планов кого-то закрывать, - сообщил президент.

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