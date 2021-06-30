Путин: У каждого региона будет свой представитель в правительстве

Президент России Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Почему только у дальнего востока есть свой курирующий премьер, задали вопрос президенту. На что, он отметил, что это не совсем так, потому что есть еще куратор Южного федерального округа. И эта программа себя оправдывает, отмечает Путин.

- Мы говорили с правительством и договорились: руководство правительства представит предложения, чтобы вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий.

Такая форма кураторства себя зарекомендовала с хорошей стороны, считает президент:

- Это обосновано. Это и контакт, и более глубокое постоянное погружение в проблемы территорий со стороны вице-премьеров. Надеюсь, это приведет к тому, что решения, который принимаются в центре будут доходить более точно и быстро.

Напомним, сегодня, 30 июня 2021 года, Владимир Путин проводит свою 18-ю "Прямую линию". В 12:00 по московскому времени президент начал в прямом эфире отвечать на вопросы граждан. Общается с людьми он не из Кремля, а из Центра международной торговли.

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