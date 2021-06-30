"Пусть думают теперь о своих проблемах": Путин осадил тех, кто угрожает за обращение на прямую линию

Жители села Воздвиженка под Уссурийском обратились к президенту с проблемой аварийной школы Фото: REUTERS

С проблемой аварийной школы к президенту обратились жители села Воздвиженка под Уссурийском.

- Мы замерзли и волнуемся, поэтому будем говорить по бумажке. У нас в прошлом году в школе рухнула перегородка, и дети вынуждены учиться в другом здании в две смены, потому что не хватает места. Помогите построить школу, - обратились женщины к главе государства. А потом убрали бумажку в строну и продолжили. - Из нашего поселка в 2009 году ушла армия. С тех пор упадок. Нет питьевой воды, только техническая. Дороги — отдельная история, дома аварийные. Нет очистных сооружений, всё льется прямо на улицы. Мы хотели бы, чтобы вы обратили на нас внимание.

- Проблем много, - согласился Путин. - Поговорим с региональным руководством. В первую очередь о том, что нужно было сделать тогда - после ухода минобороны. Но и конечно о том, что надо сделать сейчас.

"Но главное, - переспросил президент, - проблемы со школой?"

- В России около 40 тысяч школ, - сразу назвал цифру Путин. - Некоторые из них в аварийном состоянии и они должны быть приведены в нормальное состояние. Но на самом деле надо строить новые школы. Их надо построить как минимум 1 300 штук. И если ваша школа тоже сейчас в аварийном состоянии, то у вас должна быть новая.

По словам президента, около 60% школ в стране требуют ремонта. И деньги на это есть:

- Программа сверстана, - заявил Путин. - Нужно только чтобы ваши руководители подали заявку и вошли в эту программу реновации школ.

Эту же тему подняла и жительница Новокузнецка Елена Калинина. По ее словам, детский сад в её районе в ужасающем состоянии. Но президент обратил внимание на другое. С Женщиной была очень плохая связь, её несколько раз пытались наладить, но она успела обмолвиться, что её шантажируют в местном отделе образования. Чиновники оттуда пообещали её лишить опекунства над внучкой, если она задаст свой вопрос на прямой линии.

- Не беспокойтесь, - отрезал Путин. - Считайте, что такой проблемы не существует. Пусть думают о своих проблемах те, кто вам угрожает.

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