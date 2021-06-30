Путин: 85% дорог федерального значения в нормальном состоянии

Президент заявил, что к 2024 в нормативное состояние приведут региональные трассы. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Эх, дороги», едва ли не запела модератор прямой линии президента с россиянами. Потому что с жалобами на них в колл-центр поступили тысячи обращений. А жители поселка Лесосибирска показали Путину свою дорогу, которая скорее похожа на реку.

- Вот так у нас проезжают машины на свой страх и риск. – На кадрах видно, что автомобиль скорее плывет, чем едет. - Неоднократно обращались в администрацию, решения так и нет. – сообщила Наталья Ивановна Прокопьева.

- Проблема дорог известная и постоянно на слуху. И вам и всем гражданам отвечу – дороги делятся у нас на федеральные, региональные и местного значения. Федеральные трассы, на первом этапе государство занималось именно этим, потому что это основные магистрали, связывающие страну, по ним перемещаются грузы. И 85% приведено в нормативное состояние. К 2024 в нормативное состояние должны быть приведены региональные трассы.

В вашем случае, пусть бы те, кто такую дорогу сделал, пусть бы ее и обслуживали за свой счет. Так называемое строительство дорог полного цикла, то что мы применяем. Явно это техническая ошибка строителей. Я с губернатором Усом переговорю и вопрос ваш решим.

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