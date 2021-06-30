Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области: Раньше мы собирались отремонтировать только крышу детсада. Теперь сделаем полный капремонт

Сергей Цивилев Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сергей Евгеньевич! К вам напрямую обратился президент. Вы в курсе были проблем этого детского сада?

- Да! Это Новокузнецк. В ноябре прошлого года на лето был запланирован ремонт крыши, которая текла. В июне приступили к ремонту. Он идет. Я сегодня позвонил заявительнице - Елене Владимировне Калининой. Там как получилось? Она хотела сказать все по-другому. Но как получилось, так получилось.

- Она хотела ускорить ремонт?

- Она хотела сказать, что ремонт идет, она на стройке, но из-за технических обрывов она не успела договорить, что все в порядке. А детей на время ремонта перевели в другой детский сад.

- Как там у вас обстановочка - после того, как вмешался президент?

- Ой, столько звонков было – и прокуратура, и Следственный комитет, и министры, и кто только ни позвонил.

- Кравцов - министр просвещения - звонил?

- Да. Я только успевал отвечать, сам принимал решение провести полный капитальный ремонт детского сада, раз уж такая история получилась, поручение президента. И фасады обновим, и всю сантехнику. Оставят одни стены, остальное вынесут. И благоустройство территории будет сделано по полной программе. Выделяю средства. Занимался вопросом оформления всех денег. Давал всем поручения. Уже после выступления.

- Сколько времени ушло на выполнение поручения президента?

- Переговоры шли меньше часа. На детском садике уже Кузнецов находится лично, глава города, проектировщики из нашего государственного проектного института работают.

- У вас сколько сейчас уже времени?

- У нас 20.25.

- Вы в ночи, что ли, теперь все ринулись ремонтировать детсад?

- Есть поручение президента, мы обязаны его выполнять, несмотря на время суток. Мы президента подвести не имеем права.

- Вот это оперативность!

- Я буду докладывать президенту, что к работе приступили. Постараемся все сделать в этом году.

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