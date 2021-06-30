Итоги «Прямой линии» с президентом России

В адрес президента поступило несколько сотен тысяч обращений Фото: REUTERS

30 июня 2021 года Владимир Путин провел свою 18-ю "Прямую линию". В 12:00 по московскому времени президент начал в прямом эфире отвечать на вопросы граждан. Общался с людьми он не из Кремля, а из Центра международной торговли.

Вопросов на «Прямую линию» всегда много. В адрес президента поступило несколько сотен тысяч обращений. В основном они касаются образования, льготной ипотеки, нехватки мест в школах и детских садах, социальных выплат и др. Но особенно в этом году россияне обеспокоены ситуацией, связанной с коронавирусом и вакцинацией.

Сайт kp.ru вел онлайн-трансляцию прямой линии с президентом России. А 1 июля, в четверг в ежедневном выпуске «Комсомолки» читателей газеты ждут ответы президента на самые важные вопросы.

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